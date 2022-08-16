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В Естонії почали демонтаж радянських пам’ятників, першим перемістять танк Т-34 у Нарві. ФОТОрепортаж

У естонському місті Нарва із 7 години ранку вівторка почали демонтаж танка-пам’ятника - рішення, яке викликало спротив у місцевих жителів проросійського міста, тому його довелось ухвалювати уряду.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Уряд Естонії ухвалив рішення про перенесення не тільки танка, але й решти радянських пам'ятників у Нарві та місті Нарва-Йиесуу. З метою гарантування безпеки поліція запровадила комендантську годину поблизу пам'ятників, тож дорога до них для транспорту та пішоходів закрита. На кордонах стоїть поліція та перевіряє документи.

Місцеві журналісти повідомляють про спокійну ситуацію на місці та відсутність цивільних.

За словами керівника Нарвського відділення поліції Індрека Пюві, поліція обмежила пересування людей біля нарвського танка та прилеглих пам'ятників.

"Ми створюємо периметр навколо трьох військових пам'яток Радянського Союзу на дорозі Нарва-Нарва-Йиесуу для їхнього безпечного переміщення. Це означає, що заборонено перебувати в цьому районі, а автомобілям - пересуватися або паркуватися. Заборонена зона чітко позначена дорожніми знаками, і там перебувають співробітники поліції, які підкажуть людям, як її обійти у разі потреби", - пояснив Пюві.

Танк Т-34 буде доставлений до Естонського військового музею у Віймсі.

У вівторок вранці прем'єр-міністерка Кая Каллас, міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу та генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер провели позачергову пресконференцію у зв’язку з демонтажем пам’ятників, який виявився чутливим питанням.

За словами Каллас, після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну на території України, радянські військові пам'ятники у громадському просторі Естонії перестали бути просто місцевою проблемою.

"Ніхто з нас не хоче, щоб агресивний і ворожий у військовому плані сусід міг нагнітати напруженість у нашій власній країні. Згідно з Конституцією, головною цінністю естонської держави є внутрішній мир, а одним із основних завдань держави є захист внутрішнього та зовнішнього світу. Ми не дамо Росії можливості використати минуле, щоб зруйнувати внутрішній мир Естонії", - сказала вона.

"Враховуючи, як швидко зростає напруженість і плутанина навколо меморіалів у Нарві, ми повинні діяти швидко, щоб забезпечити громадський порядок та внутрішню безпеку. Саме тому ми в уряді ухвалили рішення прибрати військові пам'ятники з їхніх нинішніх місць, щоб не дати їм ще більше розпалити ненависть у суспільстві та роздирати старі рани. На братській могилі загиблих у Другій світовій війні в Нарві буде встановлено нейтральний могильний знак, і вона продовжить залишатися гідним місцем для поминання загиблих", - додала Каллас.

Прем'єр-міністерка також наголосила на необхідності зосередитися на спільному майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія прибере усі радянські пам'ятники з публічного простору

В Естонії почали демонтаж радянських пам’ятників, першим перемістять танк Т-34 у Нарві 01

В Естонії почали демонтаж радянських пам’ятників, першим перемістять танк Т-34 у Нарві 02

В Естонії почали демонтаж радянських пам’ятників, першим перемістять танк Т-34 у Нарві 03

В Естонії почали демонтаж радянських пам’ятників, першим перемістять танк Т-34 у Нарві 04

Автор: 

демонтаж (193) пам’ятник (932) Естонія (1646) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+27
Правительству Эстонии - респект за решительность (сказали-сделали). Нарвские власти - мягкотелые ватники, гнилой регионец на теле государства.
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16.08.2022 09:53 Відповісти
+15
Нарва - эстонский Донецк.
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16.08.2022 10:31 Відповісти
+14
Всех противником демонтажа отправить на повторную сдачу экзаменов по знанию эстонского языка !
А потом не сдавшим - в дальний путь на долгие года......
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16.08.2022 09:59 Відповісти
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Правительству Эстонии - респект за решительность (сказали-сделали). Нарвские власти - мягкотелые ватники, гнилой регионец на теле государства.
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16.08.2022 09:53 Відповісти
Насколько помню, Нарва - это практически на границе с запоребриком.
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16.08.2022 09:57 Відповісти
Нарва - эстонский Донецк.
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16.08.2022 10:31 Відповісти
Я успел послужить в армии в 1983-85, и попал в Таллин (тогда еще с одним "н"), и наша часть имела отдельные отряды в Нарве и Силламяэ - по 1-2 роты в каждом отряде. Так если в Таллине, где было 6-7 рот и штаб части (как говорили - "ядро") еще был относительный порядок, то в Нарве и и Силламаэ, по рассказам, был немножко беспредел.
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16.08.2022 10:40 Відповісти
В отличии от Донецка , у них холодильник эстонский. А телевизор московский.
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16.08.2022 10:41 Відповісти
Телевизор, сорее всего, тоже эстонский (или Самсунг), а вот программы, что они смотрят на этом телевизоре - увы.
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16.08.2022 11:19 Відповісти
Трансляция российских каналов на территории Эстонии запрещено, в т.ч. по интернету. Обходить с помощью VPN можно конечно , благо не все умеют
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16.08.2022 12:49 Відповісти
А спутниковая антенна - неужели полиция ходит по квартирам?
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16.08.2022 14:26 Відповісти
Не ходит, но в городах у нас очень мало кто спутниковым ТВ пользуется - кабель и 4/5 удобнее и доступнее. Разве что частники, но среди владельцев частных домов абсолютное большинство эстонцы.
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16.08.2022 15:14 Відповісти
Тогда понятно. В Киеве тоже есть кабельное, но почти весь рынок захватил один оператор (Воля-Кабель), так что спутниковых антенн на окнах много висит.
У Вас в тексте есть "4/5" - это тоже способ передачи ТВ-сигнала или доля (80%) случаев, когда кабель удобней и доступней?
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16.08.2022 22:36 Відповісти
Да, предлагаются и широко используются ТВ пакеты по мобильному интернету тоже, благодаря чему почти исчезнет рынок спутникового ТВ - почти вся страна покрыта 4G интернетом, строится 5G сеть. ТВ во всех мобильных приборах и собственно в телевизоре, с возможностью просмотра задним числом, фильмотеки итд.
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17.08.2022 08:55 Відповісти
А що в такому випадку естонський Таганрог?
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16.08.2022 11:39 Відповісти
Івангород та Печори це Ленінградська та/або Псковська обоаств.
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16.08.2022 14:30 Відповісти
Естонія вважає ці території своїми, детальніше не знаю.
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16.08.2022 14:33 Відповісти
По Тартускому мирному договору заключённону между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года после Войны за независимость которую Россия прииграла (маленькой Эстонии!), в качестве репарации к Эстонии отошли:
- населенная ижорой и ингерманландцами территория на правобережье реки Нарва, (ныне аннексирована в состав Кингисеппского района Ленинградской области)
- населённое этническими русскими правобережье Нарвы от устья реки Щучка до Чудского озера (ныне аннексировано в состав Сланцевского района Ленинградской области России)
- населённый русскими и сету Печорский край (ныне аннексировано в состав Печорского района Псковской области России)
Т. к договор по международному праву все еще действителен, то эти территории все еще принадлежат Эстонской Республике.
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16.08.2022 15:32 Відповісти
Надеюсь, запоребрик скоро развалится, тогда заберете это и еще что-нибудь. Я не историк и не краевед, но логика подсказывает, что в этих местах (Ленинградская область, Карелия и места вокруг) жили народы финно-угорской группы. Надеюсь, мордор не всё уничтожил, что-то сохранилось.
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16.08.2022 23:13 Відповісти
Ждем, все это будет обязательно. Забрать "еще что-нибудь".... нам чужого не надо Главное чтоб мордора не стало. Muscovia esse delendam - московия должна быть уничтожена. А пока работаем на Украину, среди эстонцев поддержка выше 90%. Разом переможемо незважаючи ні на що.
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17.08.2022 09:03 Відповісти
Ceterum censeo Moskovia delendam esse
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17.08.2022 11:38 Відповісти
Этот гребаный совково-оккупантский танк надо не во военный музей отправить, а на металлургический завод на переплавку. Символ оккупации с красно-фашистской звездой на броне должен быть уничтожен: советская символика запрещена законами Эстонии.
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24.08.2022 04:00 Відповісти
переименовать т34 в маскву и переместить на дно Нарвского залива. Для симметрии: одна масква там, другая здесь.
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16.08.2022 09:53 Відповісти
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16.08.2022 09:55 Відповісти
Всех противником демонтажа отправить на повторную сдачу экзаменов по знанию эстонского языка !
А потом не сдавшим - в дальний путь на долгие года......
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16.08.2022 09:59 Відповісти
Большинство нарвитян не знают эстонский. Молодежь чуть- чуть.
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16.08.2022 10:37 Відповісти
Тобто в країні НАТО стояло це лайно до сьогодні

Ну то не слід так дивуватися порятунку рядового абоамоввча в Україні
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16.08.2022 09:59 Відповісти
Тобто в країні НАТО Германiї стоять 13 т-34 (https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1602486/pub_5eb4bada0481e006c6c9e3a0_5eb4bb11e4773935a401c8c3/scale_1200 ось цей ), тiльки, вiдновили
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16.08.2022 11:02 Відповісти
У Т-34 коротший ствол.
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16.08.2022 10:00 Відповісти
Це Т-34-85, Т-34 дуже мало після війни залишилось. На всі пам'ятники не вистачило.
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16.08.2022 10:05 Відповісти
В Чернівцях стояв саме т-34. Вже демонтували
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16.08.2022 10:07 Відповісти
т34-85
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16.08.2022 10:05 Відповісти
Це на фото ранній Т-34 з 76 мм гарматою, а на монументі - пізній Т-34-85 з 85 мм...
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16.08.2022 10:27 Відповісти
Правильно , демонтуйте. А заодно варто демонтувати отих "спротивників".
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16.08.2022 10:00 Відповісти
Ось естонському уряду не «какая разніца»!
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16.08.2022 10:01 Відповісти
идет пополнение частной коллекции ...
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16.08.2022 10:06 Відповісти
В районе крымского Джанкоя массовые взрывы и пожары..опять курение...кажуть крымчане...
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16.08.2022 10:06 Відповісти
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16.08.2022 10:15 Відповісти
На що ж тепер вата "ананонiровать" буде?
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16.08.2022 10:11 Відповісти
а навіщо в музеї цей металобрухт? на металолом його.
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16.08.2022 10:15 Відповісти
Так багато балакали "не дадим снести танк", чергування проводили, а як техніка приїхала демонтувати то одразу порозбігались.
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16.08.2022 10:16 Відповісти
Водитель грузовика на фото: "Ну шо, Саньок, куди везти цэ гімно?"
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16.08.2022 10:19 Відповісти
Зараз у х*йлостанців сраченята порепають...)))
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16.08.2022 10:28 Відповісти
Занесу соседу в его квартиру свой старий диван. Пусть только попробует его вибросить...
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16.08.2022 10:43 Відповісти
забил еще тещу свою туда подселю. не дай бог диван сосед будет двигать
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16.08.2022 10:46 Відповісти
В Нарве живут нарванные.
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16.08.2022 12:20 Відповісти
зробіт з нього сцяльню общакову)💯😄
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16.08.2022 12:27 Відповісти
кацапське сміття потрібно вимітати із кожного будинку на звалище
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17.08.2022 11:15 Відповісти
Щира подяка нашим естонським братам!
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17.08.2022 15:12 Відповісти
 
 