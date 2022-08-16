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Новини Фото Війна
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Коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку "керівної посади" у разі окупації міста. СБУ затримала кадрового агента ФСБ. ВІДЕО+ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію з викриття і затримання агента ФСБ, який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Також він збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя.

"У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних "посад" в окупаційній адміністрації. А сам зловмисник планував приєднатися до так званих "розстрільних груп" загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань", - йдеться у повідомленні.

Коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку керівної посади у разі окупації міста. СБУ затримала кадрового агента ФСБ 01

Також читайте: Затримано та видворено з України двох російських кримінальників, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва, - СБУ

Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону.

Коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку керівної посади у разі окупації міста. СБУ затримала кадрового агента ФСБ 02

"Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість їх особового складу і техніки, "звіти" про ракетні удари по міській забудові. Для передачі розвідданих агент застосовував спеціально створений анонімний Телеграм-канал. У своїх "доповідях" описував свої спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об’єктів. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій.За виконання злочинних завдань зловмисник отримував від свого куратора гроші через електронні перекази", - додають у СБУ.

Коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку керівної посади у разі окупації міста. СБУ затримала кадрового агента ФСБ 03

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

Коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку керівної посади у разі окупації міста. СБУ затримала кадрового агента ФСБ 04 мобільні телефони, які використовувалися для комунікації з російським "координатором";

Коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку керівної посади у разі окупації міста. СБУ затримала кадрового агента ФСБ 04 банківську картку, куди надходили гроші від ФСБ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

затримання (4357) Запоріжжя (2299) СБУ (13000) ФСБ (1460)


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Топ коментарі
+13
СБУ-черговий респект...
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16.08.2022 18:02 Відповісти
+13
О! Вже голову відтяли )))
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16.08.2022 18:03 Відповісти
+8
Расстрелять! (С)
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16.08.2022 18:02 Відповісти
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СБУ-черговий респект...
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16.08.2022 18:02 Відповісти
Вот бы чмырю ботинком на яйца наступить
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16.08.2022 18:36 Відповісти
А ручки,такие тоненькие,наркоман!?
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16.08.2022 20:27 Відповісти
вони вирахували та піймали
далі самий гуманний суд
під заставу відмінили
а за поруки я не чув
так що надії що цей підер сяде мало
50 на 50
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16.08.2022 21:10 Відповісти
Ценная кадрина! Обменять на азовцев!
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16.08.2022 18:02 Відповісти
Был может и ценный. Теперь нет. Никто не будет на коллаборантов пленных менять. В фсб на его досье просто крестик нарисовали и всё.
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16.08.2022 18:54 Відповісти
Расстрелять! (С)
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16.08.2022 18:02 Відповісти
це було на початку, на другий день війни, у Запоріжжі страта на місці ворожоі дрг чеченців


це так і зараз має бути
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16.08.2022 22:55 Відповісти
О! Вже голову відтяли )))
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16.08.2022 18:03 Відповісти
А сам зловмисник планував приєднатися до так званих "розстрільних груп" загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань
-----------------------------
Посадіть його в камеру з урками. Хай його трохи помучають
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16.08.2022 18:05 Відповісти
По законам военного времени на кол ***** рашистского!
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16.08.2022 18:29 Відповісти
СБУ затримала кадрового агента ФСБ.:

кадровый - это значит трудовая книжка в ФСБ ? Из текста видно, что его завербовал кадровый Фсбэшник , то есть он завербованный агент .
Надо уделять внимание смыслу теста
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16.08.2022 18:08 Відповісти
Особенно когда две полоски...
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16.08.2022 18:10 Відповісти
Будет управляющий парашей. Тоже в своем роде руководящая должность
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16.08.2022 18:09 Відповісти
Хлопці оперативники , дай Бог вам сил , здоров'я і нехай вас береже ангел
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16.08.2022 18:11 Відповісти
Хлопці з СБУ, витратьте 50л палива, та привезіть його сюди, хай з ним бійці із Запоріжжя поспілкуються.

Керувати в місті воно хотіло, потвора ******
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16.08.2022 18:13 Відповісти
В амстор за жрачкою воно йшло, скотиняка
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16.08.2022 18:14 Відповісти
Обещали руководящую должность - получит. Будет главным петухом на зоне
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16.08.2022 18:16 Відповісти
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16.08.2022 18:18 Відповісти
она убийца фактически, какой нафиг залог? конфискация имущества в пользу ЗСУ и пострадавших!
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16.08.2022 22:36 Відповісти
порвать очко петушаре на паленезийскую звезду
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16.08.2022 18:18 Відповісти
Посадите ****** на бутылку чтобы как на рассее было, и в петушарню. Чтобы никто ему больше руки не подал.
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16.08.2022 18:19 Відповісти
А зачем живой-то?Мы же ж нацисты?
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16.08.2022 18:22 Відповісти
Такие крысы подлежат расстрелу при попытке побега официально.
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16.08.2022 18:27 Відповісти
ну покажите **** хероя
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16.08.2022 18:36 Відповісти
После суда покажут. Пока в роли подозреваемого - нельзя. Такой у нас закон.
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16.08.2022 18:56 Відповісти
Какой нужно быть Мразью передавать координаты , Юстас -Алексу ...Насмотревшись- Штирлица...
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16.08.2022 18:42 Відповісти
как вычиcляют ходят к вангам??
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16.08.2022 18:46 Відповісти
Теперь у него будет хорошая должность, главная Тамара на бараке
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16.08.2022 19:26 Відповісти
який сенс закривати пики цих зрадників?
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16.08.2022 20:24 Відповісти
Хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!Ватного ********-в крематорий бросить недумая........................................................
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16.08.2022 20:35 Відповісти
 
 