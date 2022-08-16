Порошенко повідомив про великий контракт на закупівлю для ЗСУ безпілотників оперативного рівня. ФОТО

Петро Порошенко, який перебуває у робочій поїздці країнами Європи, повідомив про довгостроковий контракт на безпілотники оперативного рівня для Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Те, що ми почали у Вінницькій області, коли презентували абсолютно новий, сучасний, захищений, далекозорий безпілотний літальний апарат оперативного рівня – ми зараз продовжуємо цю надзвичайно амбітну і важливу програму", – сказав Порошенко.

"Ми переконалися, що ці "пташки" надзвичайно круті, дуже високо літають, і русні дуже важко чимось їх досягнути. Якщо вони витратять ракету "Бук" або "Тор", то сама ракета коштує значно дорожче, ніж "пташка", – зазначає п’ятий президент.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним. Зі зрозумілих причин ми не називаємо виробників і не кажемо, де вони працюють. Але це справжні патріоти України, справжні професіонали. З 2014-го року працювали в Україні, мають величезний досвід. А сьогодні поєднують західні технології, західні моделі виробництва, західні ліцензії із глибоким професіоналізмом та патріотизм українців", – пояснює Петро Порошенко.

"Із власного досвіду знаю – це навіть не бригадний рівень. І командувачі, коли їм пропонуєш всю палітру продукції, завжди, 100% вибирають ці оперативні розвідувальні апарати. Бо це – "очі" артилерії. Тому саме "Очі Арти", а не Poseidon, буде називатися цей наш проект. Власники авторських прав на це також погодились", – зазначив Порошенко.

"Ми разом будемо збирати кошти для того, щоб за безпрецедентною ціною у найкоротші терміни забезпечити Збройні Сили", – говорить Порошенко.

Як відомо, раніше Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" придбали комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ. А також 350 дронів Autel, 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади.

Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами.

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

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