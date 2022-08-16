Росія обстріляла 13 населених пунктів Донеччини. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, школа-інтернат, - Нацполіція. ФОТО

Протягом доби правоохоронці зафіксували 28 обстрілів. Окупанти били артилерією, завдавали ракетних та авіаударів. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Масовим обстрілам піддалися м. Авдіївка, смт Південне, м. Миколаївка, м. Залізне, с. Первомайське, м. Часів Яр, с. Дружба, с. Калинове, м. Слов’янськ, смт Велика Новосілка, м. Бахмут, смт Ясногірка, м. Курахове. Російські війська застосували артилерію, міномети, танки, РСЗВ "Град", "Ураган" та нанесли авіаудар "НУРС", - йдеться у повідомленні.

Окупанти поцілили у житловий сектор. Є втрати серед мирного населення. Зруйновано та пошкоджено 19 об’єктів – 14 житлових будинків, школа-інтернат, гуртожиток, господарча споруда, ангар, кафе.

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На місцях прильотів працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За добу силами поліції було евакуйовано 415 громадян. Загалом від початку серпня до більш безпечних регіонів виїхало майже 6000 людей, більше 1000 з них – діти.

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