На Миколаївщині протягом доби ворожі обстріли пошкодили 14 об’єктів інфраструктури, - поліція. ФОТОрепортаж

Крім житлових будинків пошкоджено навчальний заклад, адмінбудівлю, склад.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за добу російські окупанти пошкодили 14 об'єктів інфраструктури. Вночі 16 серпня під ворожими атаками з боку російських військ перебували селище Березнегувате та Червона долина Широківської громади. Внаслідок обстрілів агресора зруйновано приватні житлові будинки. Остаточна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

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15 серпня, під ворожими атаками перебували Миколаїв та населенні пункти Лимани, Широке, Червона долина, Лепетиха, Кавказ, Первомайське, Зайчевське Мішково-Погорілівської, Первомайської, Галицинівської, Широківської та Березнегуватської громад.

Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, складське приміщення, навчальний заклад, адмінбудівлю та інші об'єкти цивільної інфраструктури. За усіма зібраними матеріалами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

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