Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: рашисти завдали ударів з РСЗВ "Ураган". Є поранені. ФОТО

Унаслідок обстрілів російськими окупантами населених пунктів Дніпропетровської області пошкоджені будинки, газопровід та господарські споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"16 серпня вночі ворог поцілив по Зеленодольській громаді з реактивних систем залпового вогню "Ураган", внаслідок чого було пошкоджено декілька будинків та газопровід. Також російські війська двічі обстріляли Червоногригорівську громаду, накривши селище вогнем зі ствольної артилерії та РСЗВ. Пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, господарські споруди, газопровід", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває огляд місць обстрілів та збір речових доказів. Остаточна інформація щодо руйнувань уточнюється.

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