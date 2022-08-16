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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: рашисти завдали ударів з РСЗВ "Ураган". Є поранені. ФОТО

Унаслідок обстрілів російськими окупантами населених пунктів Дніпропетровської області пошкоджені будинки, газопровід та господарські споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: рашисти завдали ударів з РСЗВ Ураган. Є поранені 01

"16 серпня вночі ворог поцілив по Зеленодольській громаді з реактивних систем залпового вогню "Ураган", внаслідок чого було пошкоджено декілька будинків та газопровід. Також російські війська двічі обстріляли Червоногригорівську громаду, накривши селище вогнем зі ствольної артилерії та РСЗВ. Пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, господарські споруди, газопровід", - йдеться у повідомленні.

 За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває огляд місць обстрілів та збір речових доказів. Остаточна інформація щодо руйнувань уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ударів із "Градів" та "Ураганів" по Дніпропетровщині, поранено двох жінок, перебито газовід та лінію електропередач, - Резніченко. ФОТОрепортаж


Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: рашисти завдали ударів з РСЗВ Ураган. Є поранені 02
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: рашисти завдали ударів з РСЗВ Ураган. Є поранені 03
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: рашисти завдали ударів з РСЗВ Ураган. Є поранені 04

обстріл (29282) Нацполіція (15285) Дніпропетровська область (3877)


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В Мелітополі знов бавовна і зникло ТБ запаребріка.
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16.08.2022 11:55 Відповісти
Ураган - максимальна дальність- 35 кілометрів. Хіба вже зовсім немає чим відповісти? де купа безпілотників, що контролюють противника вдень і вночі? Де проти радарні ракети, що знищують глушилки і радари противника? Зате дороги гладенькі... Були ...
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16.08.2022 12:27 Відповісти
 
 