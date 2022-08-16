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Протягом минулої доби із зони активних бойових дій на Донеччині евакуйовано 53 особи, з них 18 дітей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Минулої доби працівники ДСНС із зони активних бойових дій евакуювали 53 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ДСНС України.

Зазначається, що з м. Покровськ евакуйовано 41 особу, з них 8 дітей; м. Новогродівка - 12 осіб, з них 10 дітей.

Крім того, надано допомогу 566 особам, з них 25 дітей та 21 особа з обмеженими фізичними можливостями.

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Протягом минулої доби із зони активних бойових дій на Донеччині евакуйовано 53 особи, з них 18 дітей, - ДСНС 01

Протягом минулої доби із зони активних бойових дій на Донеччині евакуйовано 53 особи, з них 18 дітей, - ДСНС 02

Протягом минулої доби із зони активних бойових дій на Донеччині евакуйовано 53 особи, з них 18 дітей, - ДСНС 03

Протягом минулої доби із зони активних бойових дій на Донеччині евакуйовано 53 особи, з них 18 дітей, - ДСНС 04

Автор: 

евакуація (2346) Донецька область (8830) ДСНС (5172)


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16.08.2022 12:16 Відповісти
53 человека-это сколько лет прийдется такими темпами эвакуировать?
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16.08.2022 13:05 Відповісти
 
 