Протягом минулої доби із зони активних бойових дій на Донеччині евакуйовано 53 особи, з них 18 дітей, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Минулої доби працівники ДСНС із зони активних бойових дій евакуювали 53 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ДСНС України.
Зазначається, що з м. Покровськ евакуйовано 41 особу, з них 8 дітей; м. Новогродівка - 12 осіб, з них 10 дітей.
Крім того, надано допомогу 566 особам, з них 25 дітей та 21 особа з обмеженими фізичними можливостями.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
freedom of speech
показати весь коментар16.08.2022 12:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар16.08.2022 13:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль