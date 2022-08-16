Рашисти протягом ночі хаотично обстрілювали Авдіївку. Під вогнем окупантів перебували й інші населені пункти Донеччини, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вели активні дії на Донецькому напрямку. Ворог завдав ударів по населеним пунктам Донецької області.

Про оперативну ситуацію у області повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Авдіївці хаотичні обстріли не припинялися протягом всієї ночі. У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємствах. Поранено одну людину. В Очеретинській громаді окупанти застосували "Урагани" з касетними боєприпасами в районі Карлівки. Ракетного удару зазнала Максимільянівка - пошкоджено Будинок культури та 4 крамниці. Без постраждалих. У Краматорському районі зруйновано 4 будинки у селищі Ясногірка та 2 будинки - у Слов'янську", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці - зруйнували господарчу будівлю місцевої школи.

"Один обстріл стався у Бахмуті — пошкоджено приватний будинок та дачу. Ще один обстріл — у Зайцевому. Там поранено людину. В околицях Соледара та прилеглих сіл поодинокі обстріли тривали всю ніч — пошкоджено два будинки у Федорівці", - додав Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі рашисти завдали удару по мікрорайонах Слов’янська, - мер Лях. ВIДЕО



















