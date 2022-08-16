Рашисти протягом ночі хаотично обстрілювали Авдіївку. Під вогнем окупантів перебували й інші населені пункти Донеччини, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вели активні дії на Донецькому напрямку. Ворог завдав ударів по населеним пунктам Донецької області.
Про оперативну ситуацію у області повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Авдіївці хаотичні обстріли не припинялися протягом всієї ночі. У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємствах. Поранено одну людину. В Очеретинській громаді окупанти застосували "Урагани" з касетними боєприпасами в районі Карлівки. Ракетного удару зазнала Максимільянівка - пошкоджено Будинок культури та 4 крамниці. Без постраждалих. У Краматорському районі зруйновано 4 будинки у селищі Ясногірка та 2 будинки - у Слов'янську", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці - зруйнували господарчу будівлю місцевої школи.
"Один обстріл стався у Бахмуті — пошкоджено приватний будинок та дачу. Ще один обстріл — у Зайцевому. Там поранено людину. В околицях Соледара та прилеглих сіл поодинокі обстріли тривали всю ніч — пошкоджено два будинки у Федорівці", - додав Кириленко.
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