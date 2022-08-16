Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція. ФОТО

Через атаку армії РФ постраждало декілька населених пунктів у Запорізькому та Пологівському районах. Про поранених і загиблих інформації не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані Нацполіції.

"Упродовж минулої доби, 15 серпня, співробітники запорізької поліції зареєстрували 28 повідомлень про збройну агресію військових РФ проти мирних жителів області. Ворог наносив удари і вдень, і вночі по містам Оріхову та Гуляйполю. Гаряче було й у Запорізькому районі – окупанти вкотре гатили по селам Зарічне та Таврійське. Загалом поліцейські зафіксували руйнування двох багатоповерховок і понад 20 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у житлових помешканнях пошкоджене майно, зруйновані дахи, вибиті вікна, а в деяких навіть вибило стіни.

Значних пошкоджень зазнали господарчі будівлі, гаражі, а також майно та автомобілі в них. За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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