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Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція. ФОТО

Через атаку армії РФ постраждало декілька населених пунктів у Запорізькому та Пологівському районах. Про поранених і загиблих інформації не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані Нацполіції.

Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція 01

"Упродовж минулої доби, 15 серпня, співробітники запорізької поліції зареєстрували 28 повідомлень про збройну агресію військових РФ проти мирних жителів області. Ворог наносив удари і вдень, і вночі по містам Оріхову та Гуляйполю. Гаряче було й у Запорізькому районі – окупанти вкотре гатили по селам Зарічне та Таврійське. Загалом поліцейські зафіксували руйнування двох багатоповерховок і понад 20 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція 02

Зазначається, що у житлових помешканнях пошкоджене майно, зруйновані дахи, вибиті вікна, а в деяких навіть вибило стіни.

Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція 03

Значних пошкоджень зазнали господарчі будівлі, гаражі, а також майно та автомобілі в них. За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Читайте також: Ситуація у Запорізькій області: рашисти обстріляли Гуляйполе та Оріхів, - Запорізька ОВА


Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція 04
Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція 05

Читайте: Із Запоріжжя закрили виїзд на окуповані території


Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція 06
Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція 07

обстріл (29302) Нацполіція (15292) Запорізька область (3750)


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