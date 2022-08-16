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Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві. ФОТОрепортаж

миколаїв

У Миколаєві внаслідок обстрілів зруйновано 49 навчальних закладів, з них 4 школи.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зруйнована трьома ворожими ракетами школа №48 розташована у Корабельному районі Миколаєва. Частина будівлі зруйнована вщент, у решті - вибиті вікна, двері, пошкоджене майно.

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"Усю дороговартісну оргтехніку зі школи управління освіти евакуювало ще у перші дні повномасштабної війни. Наразі вивезли звідти усі вцілілі меблі та навчальні матеріали. Тепер фахівці управління з надзвичайних ситуацій обрушать одну стіну, яка є аварійною і небезпечною. На час війни школу законсервуємо", - написав Сєнкевич.

Також він додав, що для педагогічного колективу, який залишився працювати в місті, будуть облаштовані робочі місця в іншому закладі. З лютого окупанти поцілили у 49 навчальних закладів міста, з них чотири школи - частково або повністю зруйновані.

Також читайте: Рашисти ввечері обстріляли Миколаїв, ракета розірвалась біля будинку, відомо про пораненого, - мер Сєнкевич

Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві 01

Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві 02
Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві 03
Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві 04
Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві 05
Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві 06

Миколаїв (1818) обстріл (29302) школа (2227) Сєнкевич Олександр (229)


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16.08.2022 14:32 Відповісти
вот и ответ... возможно ли детям очно учиться...
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16.08.2022 14:38 Відповісти
таке враження, що клован знущається..навіщо відбудовувати те, що через добу зруйнують?? краще б на ті гроші дітям видав планшети для домашнього навчання..

блін, малий в академії МВД вчився на початку війни, так там видавали в тимчасове користуваняя планшети, не дивлячись на те, що у половини в казармах були ноути...типа - 2 курси на казарменому - вчіть уроки, здавайте домашки

а тут мєлкіх до школ, по яким цапи вгатять в першу чергу..

то так грошей хочеться намити?? чи зовсім дебіли??
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16.08.2022 14:48 Відповісти
"частково зруйновану"... хрєнасє. тепер я знаю що таке "частковий успіх"
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16.08.2022 15:41 Відповісти
А кому показав? Бережіть дітей. Бережіть майбутнє України.
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17.08.2022 01:25 Відповісти
 
 