Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві внаслідок обстрілів зруйновано 49 навчальних закладів, з них 4 школи.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зруйнована трьома ворожими ракетами школа №48 розташована у Корабельному районі Миколаєва. Частина будівлі зруйнована вщент, у решті - вибиті вікна, двері, пошкоджене майно.

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"Усю дороговартісну оргтехніку зі школи управління освіти евакуювало ще у перші дні повномасштабної війни. Наразі вивезли звідти усі вцілілі меблі та навчальні матеріали. Тепер фахівці управління з надзвичайних ситуацій обрушать одну стіну, яка є аварійною і небезпечною. На час війни школу законсервуємо", - написав Сєнкевич.

Також він додав, що для педагогічного колективу, який залишився працювати в місті, будуть облаштовані робочі місця в іншому закладі. З лютого окупанти поцілили у 49 навчальних закладів міста, з них чотири школи - частково або повністю зруйновані.

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