Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві. ФОТОрепортаж
У Миколаєві внаслідок обстрілів зруйновано 49 навчальних закладів, з них 4 школи.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зруйнована трьома ворожими ракетами школа №48 розташована у Корабельному районі Миколаєва. Частина будівлі зруйнована вщент, у решті - вибиті вікна, двері, пошкоджене майно.
"Усю дороговартісну оргтехніку зі школи управління освіти евакуювало ще у перші дні повномасштабної війни. Наразі вивезли звідти усі вцілілі меблі та навчальні матеріали. Тепер фахівці управління з надзвичайних ситуацій обрушать одну стіну, яка є аварійною і небезпечною. На час війни школу законсервуємо", - написав Сєнкевич.
Також він додав, що для педагогічного колективу, який залишився працювати в місті, будуть облаштовані робочі місця в іншому закладі. З лютого окупанти поцілили у 49 навчальних закладів міста, з них чотири школи - частково або повністю зруйновані.
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блін, малий в академії МВД вчився на початку війни, так там видавали в тимчасове користуваняя планшети, не дивлячись на те, що у половини в казармах були ноути...типа - 2 курси на казарменому - вчіть уроки, здавайте домашки
а тут мєлкіх до школ, по яким цапи вгатять в першу чергу..
то так грошей хочеться намити?? чи зовсім дебіли??