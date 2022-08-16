У пункті пропуску ’КРАКІВЦІ’ відновиться рух автобусів на виїзд з України. ФОТОрепортаж

На пункті пропуску оновили автобусний термінал та облаштували місце для оформлення пасажирів.

Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з 00:00 17 серпня на пункті пропуску "Краківець" відновиться рух регулярних та нерегулярних автобусів на виїзд з України.

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На відкритті пункту були присутні представники урядів України та Польщі. Роботи відбувались у межах проєкту "Відкритий кордон" за домовленості президентів України та Польщі.

Аби полегшити пропуск та зменшити черги, тут оновили автобусний термінал та облаштували місце для оформлення пасажирів. Тепер середній час оформлення автобуса буде 30-45 хвилин.

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За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, на пункті пропуску оновили смуги руху і для легковиків, і для вантажівок; модернізували павільйони для митного та паспортного контролю; розширили під’їздну трасу (А-4) біля пункту та вдвічі збільшили пропускну здатність для вантажівок; звели новий автобусний термінал, що пропускає від 30 автобусів на добу.



















