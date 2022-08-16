Окупанти гатили з РСЗВ по Оріхову протягом кількох годин, загинула одна людина, - Старух. ФОТОрепортаж

На території Запорізької області від обстрілів загинула одна людина, 6 осіб - поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог гатив з ракетних систем залпового вогню по Оріхову протягом кількох годин. У результаті від отриманих під час ворожих обстрілів поранень загинула одна місцева жителька. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі.

Читайте також: Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області за добу: десятки родин втратили житло, - Нацполіція. ФОТО

Крім того, внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники ДСНС.











