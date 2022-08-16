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Новини Фото Війна
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Окупанти гатили з РСЗВ по Оріхову протягом кількох годин, загинула одна людина, - Старух. ФОТОрепортаж

На території Запорізької області від обстрілів загинула одна людина, 6 осіб - поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог гатив з ракетних систем залпового вогню по Оріхову протягом кількох годин. У результаті від отриманих під час ворожих обстрілів поранень загинула одна місцева жителька. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі.

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Крім того, внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники ДСНС.

Окупанти гатили з РСЗВ по Оріхову протягом кількох годин, загинула одна людина, - Старух 01
Окупанти гатили з РСЗВ по Оріхову протягом кількох годин, загинула одна людина, - Старух 02
Окупанти гатили з РСЗВ по Оріхову протягом кількох годин, загинула одна людина, - Старух 03
Окупанти гатили з РСЗВ по Оріхову протягом кількох годин, загинула одна людина, - Старух 04
Окупанти гатили з РСЗВ по Оріхову протягом кількох годин, загинула одна людина, - Старух 05
Окупанти гатили з РСЗВ по Оріхову протягом кількох годин, загинула одна людина, - Старух 06

Запорізька область (3750) Старух Олександр (199)


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Бідний Оріхів... Чи там ще лишилось щось живе? (((
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16.08.2022 17:23 Відповісти
Не бесись за Джанкой, ху*ло. Тебе еще это всё оплачивать
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16.08.2022 17:24 Відповісти
Тобто ви хочете сказати що КіЛЬКА годин працювали гради а в нас немає контрбатарейної систем ,дронів щоб їх засікти і взагалі за кілька годин не змогли не засікти гради так і подавити це при тому що в кодному напрямку є очі не кажучи пряму опомогу зі спутника?
Ну тоді ворог буде рівняти все....
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16.08.2022 17:27 Відповісти
та він і так все рівняє, рашисти тільки те і вміють, що рівняти з землею цивільні об'єкти та вбивати звичайних громадян...
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16.08.2022 17:47 Відповісти
 
 