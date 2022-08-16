Рашисти обстріляли Нікополь, відомо про 4 поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині.
Про це розповів глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.
Попередньо відомо про 4 поранених. Одну людину госпіталізовано.
"У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці", - додав Резніченко.
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Lena Mulyk
показати весь коментар16.08.2022 18:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Volodymyr Pinchuk #382260
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Олег Карпов #409293
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