Рашисти обстріляли Нікополь, відомо про 4 поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині.

Про це розповів глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про 4 поранених. Одну людину госпіталізовано.

"У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці", - додав Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТО







