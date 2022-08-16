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Рашисти обстріляли Нікополь, відомо про 4 поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині.

Про це розповів глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про 4 поранених. Одну людину госпіталізовано.

"У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці", - додав Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТО

Рашисти обстріляли Нікополь, відомо про 4 поранених, - ОВА 01
Рашисти обстріляли Нікополь, відомо про 4 поранених, - ОВА 02
Рашисти обстріляли Нікополь, відомо про 4 поранених, - ОВА 03
Рашисти обстріляли Нікополь, відомо про 4 поранених, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (29302) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1247) Дніпропетровська область (3882)


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16.08.2022 18:16 Відповісти
Нелюди!
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16.08.2022 18:25 Відповісти
Ці , *****, тероризують моє місто!
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16.08.2022 18:27 Відповісти
 
 