На Кіровоградщині батьки зможуть обрати форму навчання дітей, на території закладів освіти облаштовують укриття, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Кіровоградщині на території закладів освіти облаштовують укриття для дітей та педпрацівників, де вони зможуть перебувати під час повітряної тривоги.

Про це повідомили на сторінці Кіровоградської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

В області на територіях закладах освіти облаштовують укриття, туди проводять інтернет. Укриття забезпечують необхідними медикаментами, водою.

Освітні заклади Новоукраїнського району перевірила директор департаменту освіти і науки ОВА Ельза Лещенко. У фокусі уваги-школи, ПТУ, дитсадки, ліцеї. Перевірені заклади готові працювати під час тривог. Низка інших в процесі.

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"Я дякую освітянам, які відповідально готуються до нового навчального року. Найперше для нас важлива безпека дітей і персоналу. Наголошую, ми перевіримо кожен заклад, і лише за наявності відповідних умов, він зможе почати повноцінний освітній процес. Перед нами стоять два завдання – безпека і право вибору, як навчатися. Варіантів буде кілька, - наголосив голова ОВА Андрій Райкович

За його словами, батьків не змушуватимуть віддавати дітей на офлайн навчання, якщо у них виникатимуть перестороги щодо безпеки.

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