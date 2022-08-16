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На Кіровоградщині батьки зможуть обрати форму навчання дітей, на території закладів освіти облаштовують укриття, - ОВА. ФОТОрепортаж

кіровоградщина

На Кіровоградщині на території закладів освіти облаштовують укриття для дітей та педпрацівників, де вони зможуть перебувати під час повітряної тривоги.

Про це повідомили на сторінці Кіровоградської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

В області на територіях закладах освіти облаштовують укриття, туди проводять інтернет. Укриття забезпечують необхідними медикаментами, водою.

Освітні заклади Новоукраїнського району перевірила директор департаменту освіти і науки ОВА Ельза Лещенко. У фокусі уваги-школи, ПТУ, дитсадки, ліцеї. Перевірені заклади готові працювати під час тривог. Низка інших в процесі.

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"Я дякую освітянам, які відповідально готуються до нового навчального року. Найперше для нас важлива безпека дітей і персоналу. Наголошую, ми перевіримо кожен заклад, і лише за наявності відповідних умов, він зможе почати повноцінний освітній процес. Перед нами стоять два завдання – безпека і право вибору, як навчатися. Варіантів буде кілька, - наголосив голова ОВА Андрій Райкович

За його словами, батьків не змушуватимуть віддавати дітей на офлайн навчання, якщо у них виникатимуть перестороги щодо безпеки.

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На Кіровоградщині батьки зможуть обрати форму навчання дітей, на території закладів освіти облаштовують укриття, - ОВА 01
На Кіровоградщині батьки зможуть обрати форму навчання дітей, на території закладів освіти облаштовують укриття, - ОВА 02
На Кіровоградщині батьки зможуть обрати форму навчання дітей, на території закладів освіти облаштовують укриття, - ОВА 03
На Кіровоградщині батьки зможуть обрати форму навчання дітей, на території закладів освіти облаштовують укриття, - ОВА 04
На Кіровоградщині батьки зможуть обрати форму навчання дітей, на території закладів освіти облаштовують укриття, - ОВА 05

освіта (1314) школа (2227) навчання (592) дистанційне навчання (134) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (584)


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Это обычный подвал идиоты,как детей туда всех загнать за 5 мин в лучшем случае?Плиты перекрытия пробиваются почти любой фигней,во многих школах имею длинну 12 м без промежуточных опор
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16.08.2022 17:46 Відповісти
З їбанутих .спро.....
Кого із держморд потрібно буде розірвати на куски, в разі трагедії...
Яка курва готова гарантувати безпеку дітей....
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16.08.2022 22:02 Відповісти
Кіровоградщина? Яка ще в біса кіровоградщина !!!????
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16.08.2022 18:33 Відповісти
 
 