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Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

гепрокуратура

Прокурори розслідують провадження щодо незаконного використання гуманітарної допомоги виявлено факти реалізації товарів військового призначення.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, особи організували протиправний продаж цих товарів без відповідних сертифікатів та інших супровідних документів, що підтверджують їх походження та легальне ввезення на територію України.

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За результатами санкціонованих обшуків магазинів на території Черкаської та Миколаївської областей вилучено товари військового призначення – бронежилети, турнікети, тактичні шоломи, тепловізори, радіостанції та інше на загальну суму близько 5 млн грн. Наразі тривають слідчі дії.

Досудове розслідування за фактами незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, а також ухилення від сплати податків здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу ОКПП "Київ" Державної прикордонної служби України (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212 КК України).

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 Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора 01
Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора 02
Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора 03
Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора 04
Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора 05
Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора 06
Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора 07

затримання (4357) гуманітарна допомога (1005) підозра (791) Офіс Генпрокурора (3286)


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Топ коментарі
+8
10 років було б, в самий раз.
Без амністії
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16.08.2022 18:10 Відповісти
+7
Не мєнти. А магазин повинен надати документи на товар. Чим більше от таких новин, тим менше буде в українців бажання жертвувати на армію.
Ну а деякі псвдоволонтери на війні уже заробили дуже мільйони гривень ....гугл в допомогу....
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16.08.2022 18:44 Відповісти
+5
Шо за херня происходит, блин!!! Ох и менталитет.....
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16.08.2022 17:53 Відповісти
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Шо за херня происходит, блин!!! Ох и менталитет.....
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16.08.2022 17:53 Відповісти
ху@їтєт...
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16.08.2022 18:04 Відповісти
меняйте законы,ИДЕТ ВОЙНА,дебилы !!!!!
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16.08.2022 20:39 Відповісти
А отака херня повсюди
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16.08.2022 17:59 Відповісти
І в чому протиправність якщо ці речі не ввозилися як гум-допомога, а наприклад замовлялись поштучно через інтернет ?? Кому стане краще від того, що в подальшому не будуть завозити та продавати??
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16.08.2022 18:09 Відповісти
Менти зобов"язані довести конкретними документами - що це гумдопомога !
Інакше - це просто грабунок
Що , злі - з ними не поділилися
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16.08.2022 18:22 Відповісти
Не мєнти. А магазин повинен надати документи на товар. Чим більше от таких новин, тим менше буде в українців бажання жертвувати на армію.
Ну а деякі псвдоволонтери на війні уже заробили дуже мільйони гривень ....гугл в допомогу....
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16.08.2022 18:44 Відповісти
10 років було б, в самий раз.
Без амністії
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16.08.2022 18:10 Відповісти
Те, що не має супровідних документів означає, що завгодно. А незаконно ввезену гуманітарку треба довести. А от як бути з вивезеними чумаданами грошей всякими столичними злодіями з пагонами і без, факти про які вилізли на іноземних митницях. Факти є - оголошених в розшук нема, хоча їм і це по цимбалам.
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16.08.2022 19:34 Відповісти
Ніфіга собі суми і кількість причандалів, а деякі бійці за свої кошти купляли собі форму, розгрузку і броніки. То це Володіни "свинарчуки", чи то щось інше і не на часі? Я собі просто уявив скільки ще такої амуніції в інших областях, а скільки вже реалізовано. Такої муйні не було при жодному президентові, звичайно крім Овоща. Складається враження, що спеціально розкрадали, щоб залишити армію голою. Одні ррозміновують Чонгари, інші гроші на ракети закатують в асфальт, а ще одні опустошають склади, щоб армвія виявилася не підготовленою. Так 73%? Це "свинарчуки" чи це "друкоє"?
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16.08.2022 19:43 Відповісти
Звідки розкрадали?? З Aliexpres (саме з відти шоломи що на фото). А такої намуніції навалом, кожен купляє собі на власний страх і ризик чудово усвідомлюючи всі ризики оскільки їх ніхто не приховує. Хочеш скримфіковане - носи штатне...
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16.08.2022 22:26 Відповісти
Пане Анатолій, ви правий,послідовний і завжди одно і то ж саме...Свинарчук-святий,катери з Кузні на Рибальській і весь москітний флот України на тих катерах,"тримає" Одесу,міномет "Молот" знищує і своїх і чужих,але нищить,а ті гади це все надбання-в асфальт!?!?!?
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16.08.2022 20:13 Відповісти
Так воно було до "зеленої" влади. Гладковський, якого "кореспонденти в кіпах", ну від Бені, назвали "свинарчуками" купували у російських військових необхідні для ЗСУ запчастини, в тому числі і клістрони для ППО і переправляли в Україну. Якщо подивитися формально, то це контрабанда, а якщо реально, то це укріплення нашої армії і послаблення ворожої. Так ось ці клістрони бойоке ДБР Володі Боневтіка вилучили, закрили в сейф і направили запити на росію по номерах, звідки вони пропали, перекривши канал доставки необхідного у війська ЗСУ і віддали їх тільки через місяць активного вторгнення рашистів, які мали б допомогти ППО збивати ракети і літаки, але з сейфа вони цього зробити не могли. Так, катери, які виготовлялися на "Кузні на Рибальському" можливо не авіаносці, але вони були і був "маскітний флот" і на частину з них мали ставити ракету "Нептун" від якої загинула російська "Москва", що підтвердили свою ефективність. "Зелені" знищили і "Кузню" і флот і навіть втопили "Сагайдачного" і дали спалити найкращий літак "Мрію". Я так розумію на їх заміну прийшли авіаносці із цеху "95 квартал"? Ніт? А що ж таке? Так, і "Молот" нормально працює, але він мабуть не ефективний і його замінили на міномет "Юзік"? За ракети "Нептун", "Вільха М", "Грім 2", "Буревій", "Верба", "Стугна" та інші Ви написали правильно, всі гроші, які залишили "бариги" 170 мільярдів гривень і 4 мільярда доларів США, що виграли у газпрома Володя закатав в асфальт.
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16.08.2022 21:36 Відповісти
Судячи з показаного на фото, завозили ширвжиток з Туреччини й Китаю, ну й могли грішити при ввозі. Гуманітарка виглядає ну зовсім інакше, нею на фото не пахне. Плитоноски в пікселі на фото - махровий самопошив, такі з початком великої війни масово клепають в Україні. Також бачу дешеві турецькі броніки і бойові сорочки, їх великими партіями з Туреччини завозять, на гуманітарку не схоже. Бронеплити з першого фото - це взагалі українське виробництво, ТМ "Арсенал патріота", хороші! А ті, що обмотані армованим скотчем - аж занадто схожі на гаражні поробки.

От відсутність сертифікатів на турнікети, бронеплити тощо - це вже справа підсудна, бо це людські життя.
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16.08.2022 20:57 Відповісти
Підтрумую ваш пост, але коли усі ці речі йшли в ЗСУ, жодних проблем з сертифікатами не було, Колі-котлеті, Тищенку, за гавно- броніки, підозра є чи ні.
Таким чином можемо висувати підозри усім волонтерам.
Те що там гуманітаркою і непахне, видно і по фото, Ви тут повністю праві.
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16.08.2022 21:49 Відповісти
Так а ніхто ж не змушує купувати та використовувати не сертифвковане... Дужу сумніваюся що хтось приховував той факт, що шоломи це чесний китай з Aliexpres. Кожен сам господар своєму життю і здоров'ю купувати чи ні.
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16.08.2022 22:18 Відповісти
Вот Министерство Обороны и сбывает то что на складах никак не могло до фронта дойти.
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16.08.2022 22:03 Відповісти
МО там і близько не терлось.
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16.08.2022 22:19 Відповісти
 
 