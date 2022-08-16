Правоохоронці вилучили з магазинів на Черкащині та Миколаївщині товари військового призначення на суму в 5 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурори розслідують провадження щодо незаконного використання гуманітарної допомоги виявлено факти реалізації товарів військового призначення.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, особи організували протиправний продаж цих товарів без відповідних сертифікатів та інших супровідних документів, що підтверджують їх походження та легальне ввезення на територію України.

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За результатами санкціонованих обшуків магазинів на території Черкаської та Миколаївської областей вилучено товари військового призначення – бронежилети, турнікети, тактичні шоломи, тепловізори, радіостанції та інше на загальну суму близько 5 млн грн. Наразі тривають слідчі дії.

Досудове розслідування за фактами незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, а також ухилення від сплати податків здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу ОКПП "Київ" Державної прикордонної служби України (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212 КК України).

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