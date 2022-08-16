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Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ "Торнадо", пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив. ФОТОрепортаж

Ввечері російські окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо" по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, близько 17 години російські військові обстріляли Салтівський район м. Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ "Торнадо" з напрямку Липців.

Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 кв.м.

Читайте: Рашисти знову вдарили по Салтівському району Харкова, виникла пожежа, - Терехов

Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ Торнадо, пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив 01
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ Торнадо, пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив 02
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ Торнадо, пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив 03
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ Торнадо, пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив 04
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ Торнадо, пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив 05
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ Торнадо, пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив 06
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ Торнадо, пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив 07
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ Торнадо, пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив 08

Автор: 

обстріл (29302) прокуратура (3705) Харків (5724)


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Мэр Житомира сказал, что это просто ответка за Крым. Сидим на попе ровно, все понимаем. Несем отрванную ногу родственникам.
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16.08.2022 20:24 Відповісти
Московити ж казали що ракети для Хаймасів возять на передову на транваях.
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16.08.2022 20:26 Відповісти
Накінець хтось розкрив їх логіку
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16.08.2022 20:37 Відповісти
без проблєм. завтра какашєнков скаже "в трамвайнойм депо уничтожено 2 установки хаймарс и и 2 склада ракет к ним, складируемых в гаражном кооперативе". а може й сёдня вже скаже )
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16.08.2022 20:39 Відповісти
 
 