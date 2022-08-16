Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ "Торнадо", пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив. ФОТОрепортаж
Ввечері російські окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо" по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Так, близько 17 години російські військові обстріляли Салтівський район м. Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ "Торнадо" з напрямку Липців.
Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 кв.м.
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Олег Кущ #518923
показати весь коментар16.08.2022 20:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Fjall_Raven
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