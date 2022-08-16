Бійці 28-ї ОМБр із стрілецької зброї знищили російський дрон-камікадзе "Ланцет" та розвідувальний БПЛА "Елерон". ФОТО

Воїни одного з підрозділів 28-їокремої механізованої бригади нещодавно збили 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний БПЛА "Елерон-3".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Зазначається, що безпілотники були знищені з особистої стрілецької зброї бійців.

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