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Новини Фото Війна
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Бійці 28-ї ОМБр із стрілецької зброї знищили російський дрон-камікадзе "Ланцет" та розвідувальний БПЛА "Елерон". ФОТО

Воїни одного з підрозділів 28-їокремої механізованої бригади нещодавно збили 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний БПЛА "Елерон-3".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Бійці 28-ї ОМБр із стрілецької зброї знищили російський дрон-камікадзе Ланцет та розвідувальний БПЛА Елерон 01

Зазначається, що безпілотники були знищені з особистої стрілецької зброї бійців.

Бійці 28-ї ОМБр із стрілецької зброї знищили російський дрон-камікадзе Ланцет та розвідувальний БПЛА Елерон 02

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Автор: 

безпілотник (4374) 28 окрема механізована бригада (190)


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Мо-лод-ці!
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16.08.2022 23:32 Відповісти
Вони просто гадки не мали, що це летіло АналоГовнєтнє диво кацапських очумєльцєв.
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16.08.2022 23:41 Відповісти
Значит, операторы дронов, идиоты
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16.08.2022 23:42 Відповісти
Опять охотники пинцет из двухстволки сбили ?
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17.08.2022 00:24 Відповісти
Хлопці вміють стріляти.
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17.08.2022 06:03 Відповісти
красавчики ))))
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17.08.2022 09:34 Відповісти
 
 