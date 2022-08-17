Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА. ФОТО

У ніч на 17 серпня російські окупаційні війська завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валантин Резніченко.

"Нікопольський атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечені 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з "Градів".

"Пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви. Минулося без загиблих та поранених", - додають у ОВА.

Також, за інформацією ОВА, ворог стріляв з "Ураганів" по Криворізькому району. Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.













