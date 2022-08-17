УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7503 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
2 446 4

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА. ФОТО

У ніч на 17 серпня російські окупаційні війська завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валантин Резніченко.

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА 01

"Нікопольський атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечені 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з "Градів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Нікополь, відомо про 4 поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА 02

"Пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви. Минулося без загиблих та поранених", - додають у ОВА.

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА 03

Також, за інформацією ОВА, ворог стріляв з "Ураганів" по Криворізькому району.  Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.



Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА 04

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА 05
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА 06
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА 07

армія рф (18766) обстріл (30965) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4263)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нелюди..., чому ж ми не можемо виявити та знешкодити їхню арту, вони ж обстрілюють щоденно, ті ж самі місця, отже, мабуть, с тих самих місць, і їх можна якось знайти...
показати весь коментар
17.08.2022 09:00 Відповісти
Скажіть будь ласка, яка бл"ядь ложила російський асфальт замість того, щоби купувати зброю?
Яка зелена бл"ядюга з Нікополя закатувала гроші в асфальт і ЗУПИНИЛА РАКЕТНІ ПРОГРАМИ, які розробляв Порошенко?
Дайте сюди список тих, хто в Нікополі голосував за зелених тварей.
показати весь коментар
17.08.2022 22:23 Відповісти
Так де той список ******, які займались ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ, замість того, щоб закуповувать зброю. Де список Нікопольських керівних ******, яких треба вбити в першу чергу?
Нікополь, ти гівно, чи територія Запорізкіх січей?
Мій висновок - Нікополь гівно. Це російська срака. Такий ваш електоральний вибір.
показати весь коментар
18.08.2022 01:20 Відповісти
Ви, падли, повинні здохнути, бо ви вибрали асфальт, замість ракетних програм. Вас, падлюк, попереджали про напад з жовтня. А ви продовжували лизати сраку шашликам на травень.
Бажаю здохнути зеленому Нікополю. Ви тварі. У вас немає нічого українського. У вас, падлюк, все Зеленське. Нікополь це не місто, це лайно. Здохніть зелені падлюки.
показати весь коментар
18.08.2022 01:33 Відповісти
 
 