Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. Пошкоджено будівлі ЧНУ імені П.Могили, підприємства, приватні будинки, - Кім. ФОТО

Протягом доби росіяни з РСЗВ "Смерч" та ракетами типу С-300 завдавали ударів по Миколаєву та населеним пунктам області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

За інформацією ОК "Південь" надвечір, 16 серпня, ворог вдарив по портовій інфраструктурі Миколаєва реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". Без людських втрат.

"Близько 02:00, 17 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Відомо про влучання по цивільних об’єктах, зокрема ЧНУ імені П.Могили та одному з підприємств міста. Також пошкоджені приватні будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора, 16 серпня, орієнтовно о 09:30 внаслідок ворожих обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зруйновано заклад громадського харчування. Постраждалих немає.

"У Баштанському районі вчора, 16 серпня, орієнтовно о 16:30 й 17:30 та вночі, 17 серпня, орієнтовно о 01:00, обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільгоспбудівлях та дорозі. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - додали у ОВА.





