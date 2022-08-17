УКР
Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. Пошкоджено будівлі ЧНУ імені П.Могили, підприємства, приватні будинки, - Кім. ФОТО

Протягом доби росіяни з РСЗВ "Смерч" та ракетами типу С-300 завдавали ударів по Миколаєву та населеним пунктам області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

За інформацією ОК "Південь" надвечір, 16 серпня, ворог вдарив по портовій інфраструктурі Миколаєва реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". Без людських втрат.

"Близько 02:00, 17 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Відомо про влучання по цивільних об’єктах, зокрема ЧНУ імені П.Могили та одному з підприємств міста. Також пошкоджені приватні будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора, 16 серпня, орієнтовно о 09:30 внаслідок ворожих обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зруйновано заклад громадського харчування. Постраждалих немає.

"У Баштанському районі вчора, 16 серпня, орієнтовно о 16:30 й 17:30 та вночі, 17 серпня, орієнтовно о 01:00, обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільгоспбудівлях та дорозі. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - додали у ОВА.

вот наша гуманность нам и выходит боком, а если поздним вечерком, да по какому-нибудь ВОЕННОМУ объекту в Крыму или белгородской, воронежской или еще какой-нибудь досягаемой области шарахнуть, чем есть, то поди и какой-нибудь народ, что, конечно, вряд ли ,задумался ну или обгадился - надо чтобы лютый вой пошел по кацапстану
17.08.2022 09:15 Відповісти
Ну скільки можна?! Скільки вже раз було - наші ЗМІ публікують відео з цивільними обʼєктами, черги, притулки, і наступного дня туди прилітає російська ракета або снаряд. Та коли вони вже затнкуться! Ну хіба під час війни можна робтити такі репортажі? Чиновники, хватить піаритися таким чином! Бузугла, ти куди дивишся? Подивись на провладні ЗМІ, які вкотре вже являються наводчиками для русні.
17.08.2022 09:18 Відповісти
не кидай гівно на вентилятор.
17.08.2022 09:38 Відповісти
круто було би, якби тільки-но пдри на "смерчах" (чи чОму ще) починАли розгортатися для залпу, як їх накривав однІсінький точний постріл з 777 155мм або "хімер"..
- така регулярна ситуація значно охолодила би запал та бажання кацапських терористів
мабуть у ЗСУ чогось не вистачає для розвідки та реалізації подібних оборонних засобів, в результаті потерпають люди, місто, інфраструктура..(
17.08.2022 09:20 Відповісти
не вистачає зброї..не вистачає снарядів...
17.08.2022 09:39 Відповісти
І як очно вчитись нашим дітям с вересня?
17.08.2022 09:27 Відповісти
Вони хочуть вщент зруйнувати нашу країну. Знищують лікарні, школи , виші, будинки. Марні сподівання. Ворога проженемо, усе відбулуємо. Усе буде Україна.
17.08.2022 11:15 Відповісти
 
 