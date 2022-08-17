УКР
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК "Ігла" ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни 93-ї ОМБр збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у квітні. Він впав перед позиціями бригади в районі села Гусарівка Балаклійського району на Харківщині.

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бійці не змогли повноцінно вивчити місце падіння, вдалося лише оглянути уламки вночі та здійснити кілька облетів за допомогою дрона. Однак було невідомо, хто ж саме з операторів ПЗРК збив російського льотчика.

Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 01
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 02
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 03
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 04
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 05
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 06
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 07
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 08
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 09
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 10
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 11

"І от нарешті у червні група розвідників ГУР МО і журналіст Юрій Бутусов змогли потрапити на місце падіння гвинтокрила. І з'ясувати, що військовий нашої бригади солдат Іллюк Артур Григорович, який зробив вдалий постріл із ПЗРК "Ігла", ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Василя Клещенка", - йдеться в повідомленні.

Клещенко був заступником голови 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації РФ. В минулому році він на параді на честь дня перемоги у Москві летів за штурвалом вертольота Ка-52 "Алігатор" і вів парадний стрій. А тепер розвідники вилучили його тіло і передали на обмін.

За даними блогера Necro Mancer, Клещенка поховали на меморіальному цвинтарі в місті Торжок.

Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 12
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 13
Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК Ігла ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк 14

Нагадаємо, про ліквідаці російського льотчика Клещенка повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пізніше опублікував відео з місця падіння збитого "Ка-52".

"Клещенко - заступник начальника 344-го науково-дослідного центру армійської авіації... Клещенко на "Ка-52" намагався зупинити наступ української армії поблизу села Гусарівка на Харківщині. Приблизно о другій годині ночі 15 квітня ... український герой-оператор ПЗРК збив російський вертоліт прямо під час атаки. Вертоліт упав поблизу російських позиції і тривалий час наші воїни не могли туди підійти. Росіяни тіло Клещенка не забирали", - розповів Бутусов.

армія рф (18766) знищення (8270) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (309)
Топ коментарі
+30
Ви б, олені, ще адресу родичів написали. Придурки
показати весь коментар
17.08.2022 10:27 Відповісти
+23
Это в Россее он лучший, в Украине он гавно.
показати весь коментар
17.08.2022 10:35 Відповісти
+19
Воены воздушно-комических сил не умирают, а превращаются в белых жигулей!
показати весь коментар
17.08.2022 10:31 Відповісти
Ви б, олені, ще адресу родичів написали. Придурки
показати весь коментар
17.08.2022 10:27 Відповісти
Что не так?
Страна должна знать своих героев. Или у тебя есть свои соображения?
показати весь коментар
17.08.2022 10:45 Відповісти
"не так" ТО, шо ти, і такі як ти - ***** жидокацапскі мають можливість тутписати!!!!
показати весь коментар
17.08.2022 11:46 Відповісти
Краще адресу родичів рашиста Клещенка. Бо те, що він здох, це ще не повна відплата.
показати весь коментар
17.08.2022 10:49 Відповісти
а у них вместо башки жопа иногда
показати весь коментар
17.08.2022 11:02 Відповісти
ДБЛИ БЛД!!!! Але скоріше це спєцом зробили...... *****!!
показати весь коментар
17.08.2022 11:48 Відповісти
Олени это те, кто считают что кацев нужно бить, но только так, чтобы, если что в домик спрятаться. В домик спрятаться не получиться, - это война на уничтожение.
показати весь коментар
17.08.2022 14:24 Відповісти
Кацапские лётчики не умирают. Они просто сгорают заживо до хрустящей корочки, прежде чем е..нуться об землю в своем горящем летающем гробу. А потом еще месяц так лежат в серой зоне, в обломках, пока вороны и собаки растаскивают их на куски, а мухи откладывают в них опарышей. А потом то, что останется, может быть закопают, но это не точно.
показати весь коментар
17.08.2022 22:26 Відповісти
Треба йому було змінити прізвище на "Клєшнєрукій" а то з українським прізвищем якось не то 😁
показати весь коментар
17.08.2022 10:30 Відповісти
вони і не "лйотчікі" а звичайні фашисти .
льотчик , що має честь на виконання злочину не піде
показати весь коментар
17.08.2022 10:35 Відповісти
Воены воздушно-комических сил не умирают, а превращаются в белых жигулей!
показати весь коментар
17.08.2022 10:31 Відповісти
Мне кажется порою, что бандиты
Пришедшие с мокшанских ******
Сюда пришли с единственною целью
Бесплатным полученьем Жигулей...
А-а-а-а, а-а-а-а....
показати весь коментар
17.08.2022 11:13 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 10:33 Відповісти
Это в Россее он лучший, в Украине он гавно.
показати весь коментар
17.08.2022 10:35 Відповісти
В Україні він корм для червів.
показати весь коментар
17.08.2022 12:13 Відповісти
Эта жигули. С электроподъемниками на двух дверях.
показати весь коментар
17.08.2022 10:36 Відповісти
Лучший из худших он был, так правильнее будет говорить о русофашисте. Был бы он хорошим летчиком его бы не сбили. Ну и х*** с ним с етим орком. Земля ему бетоном и стекловатой.
показати весь коментар
17.08.2022 10:39 Відповісти
Его обнулили и хорошо. Кто собственно из ВСУ это сделал, уже не важно.
показати весь коментар
17.08.2022 10:42 Відповісти
как это не важно. А премию получить за сбитого?
показати весь коментар
17.08.2022 14:42 Відповісти
Кацапська піхота не вмирає, а просто йде на корм бродячих собак і виходить з них добривами.
показати весь коментар
17.08.2022 10:43 Відповісти
правильно "рашистского покойника ***** аса,...."
показати весь коментар
17.08.2022 10:43 Відповісти
"прикопали на меморіальному свинтарі....."
показати весь коментар
17.08.2022 10:45 Відповісти
какой позор. Быть сбитым с помощью какой-то там "Иглы". Ладно бы стингер или Starstreak
показати весь коментар
17.08.2022 10:46 Відповісти
ну і ***** така підстава, дібіли
показати весь коментар
17.08.2022 10:50 Відповісти
Палкан улител *****, вот что нужно было добавить на его памятник.
показати весь коментар
17.08.2022 10:53 Відповісти
пАлковника Клещенко сделал жест доброй боли, денацифицировался, демилитаризовался, и принял нейтральный статус!
Крепкого здоровья издохшему!
Пусть его родные и близкие убьются на Белых Жигулях!

показати весь коментар
17.08.2022 10:54 Відповісти
сдох выполняя приказ психопата
показати весь коментар
17.08.2022 10:55 Відповісти
повага королю Артуру за знищення кацапського вбивцю-завойовника
показати весь коментар
17.08.2022 10:55 Відповісти
укр фамилия -полукровка затисался туда насильно с помошью родов и совка и принудительного віселения дидов или
показати весь коментар
17.08.2022 10:59 Відповісти
смерть мозкалям!!
ІЛЛЮК АКБАР!!!
показати весь коментар
17.08.2022 11:02 Відповісти
мамаші і самці "хєроя-асвабадітєля" випав страк - жігулі в повній комплектації
показати весь коментар
17.08.2022 11:07 Відповісти
Запроданець-манкурт з українським прізвищем. Туди йому й дорога.
показати весь коментар
17.08.2022 11:23 Відповісти
це ж гордість, мля, на імперію служити, літати на алігаторі. Тьфу. Мерзота.
показати весь коментар
17.08.2022 11:53 Відповісти
І що тепер? У нас є програма захисту свідків? Як ви тепер воїна охоронять будете?
показати весь коментар
17.08.2022 11:39 Відповісти
Кацапія завжди трималася за рахунок українців. Навіть цей знищений манкурт має українське коріння. Ось чому ім потрібна Україна, - для генетичного відновлення, бо без неї вони вироджуються. На цій війні ми вже бачимо іх справжній вигляд, який не має ніякого відношення до європейської цивілізації!
показати весь коментар
17.08.2022 11:59 Відповісти
когда ты самый важный чел на росии а в Одессе еще даже не поц
показати весь коментар
17.08.2022 12:31 Відповісти
Клеща иглой проткнули! 👍
показати весь коментар
17.08.2022 12:33 Відповісти
руZZкие лётчики не умирают - они улетают к Кобзону в ад и там, в кипящей смоле, вечно слушают его песни
показати весь коментар
17.08.2022 12:52 Відповісти
Земля скловатою.
показати весь коментар
17.08.2022 14:18 Відповісти
 
 