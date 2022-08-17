Найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка із ПЗРК "Ігла" ліквідував воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни 93-ї ОМБр збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у квітні. Він впав перед позиціями бригади в районі села Гусарівка Балаклійського району на Харківщині.

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бійці не змогли повноцінно вивчити місце падіння, вдалося лише оглянути уламки вночі та здійснити кілька облетів за допомогою дрона. Однак було невідомо, хто ж саме з операторів ПЗРК збив російського льотчика.























"І от нарешті у червні група розвідників ГУР МО і журналіст Юрій Бутусов змогли потрапити на місце падіння гвинтокрила. І з'ясувати, що військовий нашої бригади солдат Іллюк Артур Григорович, який зробив вдалий постріл із ПЗРК "Ігла", ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Василя Клещенка", - йдеться в повідомленні.

Клещенко був заступником голови 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації РФ. В минулому році він на параді на честь дня перемоги у Москві летів за штурвалом вертольота Ка-52 "Алігатор" і вів парадний стрій. А тепер розвідники вилучили його тіло і передали на обмін.

За даними блогера Necro Mancer, Клещенка поховали на меморіальному цвинтарі в місті Торжок.







Нагадаємо, про ліквідаці російського льотчика Клещенка повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пізніше опублікував відео з місця падіння збитого "Ка-52".

"Клещенко - заступник начальника 344-го науково-дослідного центру армійської авіації... Клещенко на "Ка-52" намагався зупинити наступ української армії поблизу села Гусарівка на Харківщині. Приблизно о другій годині ночі 15 квітня ... український герой-оператор ПЗРК збив російський вертоліт прямо під час атаки. Вертоліт упав поблизу російських позиції і тривалий час наші воїни не могли туди підійти. Росіяни тіло Клещенка не забирали", - розповів Бутусов.

