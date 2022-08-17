УКР
Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Масовим ударам піддалися Бахмут та Авдіївка. Є поранені та загиблі серед цивільних. Поліцейські задокументували воєнні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей повідомляють у Нацполіції.

Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція 01

"Росія завдала ударів по м. Авдіївка, м. Бахмут, м. Торецьк, м. Курахове, с. Зайцеве, с. Карлівка, смт Билбасівка, с. Південне, с. Новомихайлівка, с. Костянтинівка, смт Курахівка. Окупанти застосували артилерію, танки, РСЗВ "Ураган", міномети, ракети та нанесли авіаудар "НУРС". Є поранені та загиблі серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція 02

Зруйновано та пошкоджено 17 об’єктів – 13 житлових будинків, господарчі споруди, гаражі. На місцях прильотів працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів рф. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція 03
Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція 04
Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція 05
Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція 06

для рашки не існує "заборонених снарядів"...хто їй може їх заборонити??? кого вона послухає?
тварюки навмисно стріляють по цивільним, щоби залякати...
17.08.2022 11:02 Відповісти
Інший "бік медалі": від самого початку яка основна навсегорло "підстава" на інтервенцію?
17.08.2022 11:08 Відповісти
 
 