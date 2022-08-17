УКР
17 свердловин для постачання питної води запустили волонтери "Фонду Добра та Любові" разом з партнерами в Миколаєві

МБФ "Фонд Добра та Любові" у партнерстві з християнською місією "Нове життя" та організацією "Сумка Самарянина" за три місяці збудували 17 свердловин для постачання питної води населенню у всіх районах Миколаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом щодня свердловини забезпечують понад 200 тонн води для десяти тисяч людей. Кожна свердловина має систему очищення води.

У квітні працівники миколаївського водоканалу виявили прорив мережі, але полагодити його було неможливо, бо пошкоджена частина труби розташована на території бойових дій.

Зазначається, що "Фонд Добра та Любові" у співпраці з партнерами загалом планує побудувати 40 свердловин. Вартість проєкту становить більше 10 мільйонів гривень.

Водночас Фонд надає постійну гуманітарну допомогу миколаївцям.

Спільно з "Polska Akcja Humanitarna" та за підтримки Всесвітньої Продовольчої Програми (WFP), Фонд видав продуктові набори майже 13 тис. жителям Миколаєва, серед яких найбільш незахищині категорії населення: пенсіонери, люди з інвалідністю, діти-сироти, одинокі батькі та багатодітні сім’ї. На місцях видачі допомоги люди також можуть набрати питну воду зі скважини. Місячний бюджет гуманітарної операції складає 8 мільйонів гривень.

З початку війни "Фонд Добра та Любові" також передав багатофункціональний мобільний госпіталь військовим на передову.

боже, храни волонтеров
показати весь коментар
17.08.2022 11:51 Відповісти
Гуманитарка выдается очень аккуратно, организовано. Всё продумано, несколько точек, никакой толпы. Респект.
показати весь коментар
17.08.2022 11:57 Відповісти
 
 