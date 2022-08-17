Ракетний удар по Одещині: росіяни атакували літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, - ОК "Південь". ФОТО

Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".

"Уночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу, "важких" немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу на загальній площі понад 600 кв. м ліквідовано.

