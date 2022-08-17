УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7520 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
7 272 18

Ракетний удар по Одещині: росіяни атакували літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, - ОК "Південь". ФОТО

Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".

Ракетний удар по Одещині: росіяни атакували літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, - ОК Південь 01

"Уночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу, "важких" немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу на загальній площі понад 600 кв. м ліквідовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зруйнували базу відпочинку на Одещині. Є поранені


Ракетний удар по Одещині: росіяни атакували літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, - ОК Південь 02
Ракетний удар по Одещині: росіяни атакували літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, - ОК Південь 03
Ракетний удар по Одещині: росіяни атакували літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, - ОК Південь 04
Ракетний удар по Одещині: росіяни атакували літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, - ОК Південь 05

обстріл (30965) Одеська область (3489) ракети (4181)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Ну пора шмалять по Крыму, белоруси и пидросии
показати весь коментар
17.08.2022 11:22 Відповісти
+14
Sharp's

В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
показати весь коментар
17.08.2022 11:42 Відповісти
+13
Мабуть тими ж літаками і ракетами які Україна подарила (начебто за газ),під "мудрим керівництвом товаріща " Кучми.Якого теж колись вибрав мудрий Український нарід....
показати весь коментар
17.08.2022 11:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну пора шмалять по Крыму, белоруси и пидросии
показати весь коментар
17.08.2022 11:22 Відповісти
Ракет подкинет, дружественный Израиль?
показати весь коментар
17.08.2022 11:30 Відповісти
кончені терористи
показати весь коментар
17.08.2022 11:24 Відповісти
Мабуть тими ж літаками і ракетами які Україна подарила (начебто за газ),під "мудрим керівництвом товаріща " Кучми.Якого теж колись вибрав мудрий Український нарід....
показати весь коментар
17.08.2022 11:29 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 11:37 Відповісти
Кучму треба посадити за розкрадання країни
він мабудь у Лондоні з Пінчуком . Треба у Джонсона запитати
показати весь коментар
17.08.2022 11:51 Відповісти
ту22 не дарили. Х-22 дарили.
показати весь коментар
17.08.2022 12:00 Відповісти
Як це не дарили?Ага за газ типу "продали"?Це те саме.....
показати весь коментар
17.08.2022 12:09 Відповісти
x22 це смертельна ракета ...її вибух чути в радіусі 50 км..
показати весь коментар
17.08.2022 11:37 Відповісти
Что одесситы, может пора уже сносить памятник Катьке миннетчице, или еще неначасе? Все еще хотите чтобы ***** вас *спасал*?
показати весь коментар
17.08.2022 11:41 Відповісти
Sharp's

В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
показати весь коментар
17.08.2022 11:42 Відповісти
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
показати весь коментар
17.08.2022 11:52 Відповісти
А сколько еще украинцы не знают ‼️‼️‼️
показати весь коментар
17.08.2022 11:55 Відповісти
Saskia ти молодець все ,що я говорив ,описала, добавлю для зеленського гроші дорожчі за тисячі вбитих цивільних,яким можна було дати шанс на життя.М О Л О Д Е Ц Ь!!!!!!
показати весь коментар
17.08.2022 12:00 Відповісти
це п@дло, має сидіти у в`язниці
показати весь коментар
17.08.2022 14:35 Відповісти
как пацаны на районе, отомстили, ***, за новофедоровку и сорванный отдых.
показати весь коментар
17.08.2022 12:05 Відповісти
Значить замало було бавовни в Криму, треба більше
показати весь коментар
17.08.2022 13:48 Відповісти
якщо не підірвати той аеродром
то треба знайти тих пілотів
показати весь коментар
17.08.2022 14:25 Відповісти
 
 