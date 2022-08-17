На Одещині ворожі ракети зруйнували 2 бази відпочинку та житлові будинки, 4 людини госпіталізовано, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Курортне селище у Білгород-Дністровському районі вночі ворог обстріляв ракетами.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вночі 17 серпня 2022 року військові країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетних ударів по мирному населенню курортного селища у Білгород-Дністровському районі.

Внаслідок обстрілів зруйновано дві бази відпочинку та два житлових будинки, у сусідніх будинках та господарських будівлях пошкоджено стіни, покрівлю та вибито вікна. Постраждали щонайменше 30 приватних домогосподарств. Попередньо, чотирьох потерпілих з травмами госпіталізували.

На місці події працюють прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури, слідчі поліції, експерти, рятувальники. Виявлено та вилучено уламки від механізмів ракет, які будуть направлені для проведення відповідних експертиз. Будь-які військові об’єкти на цій території відсутні.

Нагадаємо, що вночі 17 серпня літаками російської стратегічної авіації Ту-22М3 атаковано Одеську область. Зафіксовано влучання двох ракет Х-22.

