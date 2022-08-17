Продаж гуманітарної допомоги для ЗСУ на 850 тис. грн: Затримано двох жителів Дніпра. ФОТОрепортаж

Чоловіки продавали гуманітарну допомогу від Польщі, а саме продукти харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровщини.

Так, волонтери благодійного фонду налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Республіки Польща. Вони систематично наживалися на продажі продуктів харчування та товарах особистої гігієни, ввезених для бійців Збройних Сил України на території м. Дніпра. Для зберігання гумдопомоги чоловіки орендували складські приміщення, а в подальшому продавали її.

Правоохоронці задокументували продаж гуманітарної допомоги - продуктів харчування на суму 850 тис гривень.

Всіх учасників затримано. Під час проведення обшуків за місцем мешкання, в автомобілях та орендованих складах затриманих виявлено та вилучено 6 тонн продуктів харчування, засоби гігієни, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти у сумі майже 2 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою.

