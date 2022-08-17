УКР
Продаж гуманітарної допомоги для ЗСУ на 850 тис. грн: Затримано двох жителів Дніпра. ФОТОрепортаж

Чоловіки продавали гуманітарну допомогу від Польщі, а саме продукти харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровщини.

Так, волонтери благодійного фонду налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Республіки Польща. Вони систематично наживалися на продажі продуктів харчування та товарах особистої гігієни, ввезених для бійців Збройних Сил України на території м. Дніпра. Для зберігання гумдопомоги чоловіки орендували складські приміщення, а в подальшому продавали її.

Правоохоронці задокументували продаж гуманітарної допомоги - продуктів харчування на суму 850 тис гривень.

Всіх учасників затримано. Під час проведення обшуків за місцем мешкання, в автомобілях та орендованих складах затриманих виявлено та вилучено 6 тонн продуктів харчування, засоби гігієни, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти у сумі майже 2 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою.

Топ коментарі
+17
Просто моральные уроды. Сам не воюешь и продаешь то , что предназначено для тех кто сейчас на фронте, защищает твою жопу. Нужно ужесточать наказания для этих негодяев.
17.08.2022 12:43 Відповісти
+14
Просто ********!
17.08.2022 12:39 Відповісти
+8
В районі, де я проживаю, на початку війни впіймали одну тварину на гуманітарні допомозі, яку вона присвоїла, дали два роки умовно, а тепер і цей вирок скасували. Тому і цим «хорошим людям» нічого не буде.
17.08.2022 12:45 Відповісти
Самые гуманные суды в Мире Выпустят под ЗАЛОГ в 50 000 ГР
17.08.2022 13:44 Відповісти
У зашморг. Але краще - на палю.
17.08.2022 12:40 Відповісти
ты считаешь что у нас +- 25 миллионов предателей - да не высокого мнения ты о Украинской нации
17.08.2022 12:47 Відповісти
Кацап , среди них много и твоих и других национальностей
17.08.2022 13:46 Відповісти
каких таких хохлов????
неудачное слово... хохлы как раз растыриваю и торгуют гуманитаркой...
17.08.2022 13:03 Відповісти
Судячи по статтям з шахраями, кожен другий з Дніпра, кожен третій з Київа та західноі України. Радує що вже затримані. Більших ідіотів я не бачив, гроші на крові, то страшна карма. Не в казках про міфічного діда з бородою, що думають, даси попу грошей і він все порішае. Це інваліди та ідіоти, що родяться у таких бариг, це онкохвороби та інше. І головне, що ці гроші у могилу не заберешь.
17.08.2022 12:43 Відповісти
Куди йде гуманітарка, там і розкрадають. Важко розкрадати гуманітарку, коли її нема.
17.08.2022 12:53 Відповісти
Затримують, на жаль, маленьку рибку. А крупна живиться собі, як і раніше.
17.08.2022 12:47 Відповісти
Може їх вже пора того, у Дніпрі.....
17.08.2022 12:49 Відповісти
Да по всій області у крамницях АТБ гуманітарку з Польщі продають ! Так що не 2 мерзотника діють, тут державні структури задіяні . Хроніка - один день :
17.08.2022 12:50 Відповісти
Может до филатова доберутся... тот тоже зверскими отката и за помощь не брегрует
17.08.2022 12:54 Відповісти
Roman Frolov будь ласка посилання на матеріали про Філатова , бо голослівні звинувачення це схоже на *************.
17.08.2022 13:05 Відповісти
с Днепра... как-то обтекаемо.. есть местные, есть заезжие, есть приезжие...
тварей хоч местных с Днепра хоч заезжих с... все равно откуда надо медленно притапливать в Днепре... он как раз цветет и пахнет... щоб они больше не всплывали, паскуды
17.08.2022 13:07 Відповісти
А розстріляти не можна було? Хоча починати треба з Єрмака.
17.08.2022 14:35 Відповісти
Розстрілювать як небезпечно хворих тварин
17.08.2022 18:18 Відповісти
А почому їх сбу відпутить,назвіть таксу.
17.08.2022 18:28 Відповісти
 
 