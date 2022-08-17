УКР
"Довідка про непридатність до армії" за 7 000 доларів. На Одещині викрито лікаря та посадовців у підробці документів. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб за фактом незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, вони підшуковували чоловіків призовного віку, яким за винагороду у 7000 доларів США пропонували допомогу у незаконному перетині кордону. За цю суму лікарі військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси за відсутності підстав видавали завідомо підроблені документи про непридатність особи до військової служби через начебто існуючі захворювання", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали двох осіб під час видачі підроблених документів. За місцем роботи та проживання затриманих проводяться обшуки, вживаються заходи щодо встановлення їх спільників, а також осіб, яких безпідставно визнано непридатними до військової служби.


армія (3794) кордон (4918) Одеська область (3489) військовий обов’язок (96) Офіс Генпрокурора (3438)
+10
Це те саме,що з ковід сертифікатами.Роблять показуху,буцім того.когось там ловлять.А насправді все навпаки.За такі гроші можна в лікарні полежати і зробити інвалідність офіційно.Але ці хто має гроші,по любому виїдуть.Заробітчани хрін роблять собі якісь багатотисячні справки.Загнали всіх на рівень Північної Кореї і кажуть,що це патріотично.І ще хвалять головнокомандувачів.
17.08.2022 13:16 Відповісти
+10
А в мене дитина поїхав добровольцем до морпіхів у Житомир, там лікарі визнали плоскостопіє та скриаленні хребта, комісували,просився ,лаявся- даремно !Так він повернувся до Одеси і знов пішов до лікаря , знов пройшов обслідування і добився дозволу служити у ЗСУ. Я веду до того,що сенсу з тих вояк що платять по 700 доллярів щоб ухилитися від служіння Україні ,то баласт,котрий тільки буде заважати ,а не воювати.
17.08.2022 14:08 Відповісти
+5
В касу, сукіни дєті! Виїзд чоловікам призовного віку за межі країни можливий виключно після сплати офіційного сбору в общак партії слуга народу.
17.08.2022 13:06 Відповісти
Не для того мати квітку ростила (с)
17.08.2022 13:24 Відповісти
Иди в ВСУ, мужик...
17.08.2022 13:34 Відповісти
щось дорогувато... знижка є?
17.08.2022 13:03 Відповісти
пошукайте в Вінниці травматолога з Пироговки, він вам допоможе відмазатись
17.08.2022 13:03 Відповісти
находятся такие критины шо заплотют такие бабки за не за шо за воздух..вай мама..шайтана
17.08.2022 13:05 Відповісти
Не поленился посмотрел эту статью 61Б. Она не дает права выезжать за кордон. Выезд за границу разрешен только "негодным со снятием с воинского учета". Так что рядового и здесь надурили.
17.08.2022 13:16 Відповісти
По категории «б» пригодность к несению службы определяется военно-врачебной комиссией индивидуально. Могут запихнуть в тыловую службу, могут в штаб, могут дать отсрочку, а могут и исключить с воинского учета. Категория «б» самая неоднозначная.
17.08.2022 16:22 Відповісти
Ніт. Не індивідуально. Під час дії воєнного стану висновок для пунктів "Б": обмежено придатний. Є чіткий перелік посад на які можна ставити "обмежено придатних". Або залучати на неважких роботах для потреб оборони. На дільницях оповіщення в штабах тощо.
18.08.2022 08:21 Відповісти
В больничке цены народные, а не как у этих жлобов, что дерут в три шкуры Главное связи иметь Но народ у нас сцыкливый, некоторые стесняются что их засмеют и им будет стыдно, даже если имеют реальные проблемы со здоровьем и вполне официально и главное законно могут откосить по состоянию того самого здоровья. Но так как у нас население в основном скот и прав своих не знает, то и платят в три шкуры и это во всех сферах жизни такая петрушка.
17.08.2022 13:23 Відповісти
100%! В Вінниці один айтішнік - здоровий пацик, на турніках в футбол ганяє, маючи брата в обл.лікарні - вже 3 місяці горбатого з себе ліпить))) лікарняні капають, в армію не беруть, за тижня 2-3 вже отримає білий квиток. І фсьо за "спасібо")))
17.08.2022 13:39 Відповісти
Почекайте, це ще три тисячі п'тисота хвиля ковіду не почалася. Тоді вже треба буде сплачувати за подвійним тарифом - за сертифікати повної вакцинації і довідку про зняття з військового обліку.
17.08.2022 13:59 Відповісти
А в мене дитина поїхав добровольцем до морпіхів у Житомир, там лікарі визнали плоскостопіє та скриаленні хребта, комісували,просився ,лаявся- даремно !Так він повернувся до Одеси і знов пішов до лікаря , знов пройшов обслідування і добився дозволу служити у ЗСУ. Я веду до того,що сенсу з тих вояк що платять по 700 доллярів щоб ухилитися від служіння Україні ,то баласт,котрий тільки буде заважати ,а не воювати.
17.08.2022 14:08 Відповісти
Дійсно, до тих хто платить 700 долярів поваги немає. Тому герой репортажу назбирав 7 000 і ногою відкрив двері військомату. Але хитровани у білих халатах написали йому графу Б, а не А. Зрозумівши, що його розвели, він звернувся до поліції. Це моя версія подій...
17.08.2022 16:52 Відповісти
Там ВОС 900025, то бухгалтер.
18.08.2022 08:24 Відповісти
Счастливые люди, 70% жителей Украины даже таких денег и в руках не держали.
17.08.2022 14:09 Відповісти
Да ладно, не держали. Кого не ткни, у всех своя квартира, машина (не Жигули). "Шоб вы так жили, как прибедняетесь" (с)
17.08.2022 22:44 Відповісти
Неплохо зарабатывают.
17.08.2022 14:14 Відповісти
Ну Андрусив предлагал, и что? заглохла тема.... А сейчас даже без пальцев набирают... ушлепки...... Феодально-крепостное право
18.08.2022 00:29 Відповісти
У всіх лікарських комісіях корупція.
18.08.2022 09:47 Відповісти
 
 