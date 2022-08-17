"Довідка про непридатність до армії" за 7 000 доларів. На Одещині викрито лікаря та посадовців у підробці документів. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб за фактом незаконного переправлення громадян через державний кордон України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.
"За даними слідства, вони підшуковували чоловіків призовного віку, яким за винагороду у 7000 доларів США пропонували допомогу у незаконному перетині кордону. За цю суму лікарі військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси за відсутності підстав видавали завідомо підроблені документи про непридатність особи до військової служби через начебто існуючі захворювання", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали двох осіб під час видачі підроблених документів. За місцем роботи та проживання затриманих проводяться обшуки, вживаються заходи щодо встановлення їх спільників, а також осіб, яких безпідставно визнано непридатними до військової служби.
