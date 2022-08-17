Від російських снарядів у Оріховому загинула жінка, 6 людей отримали поранення, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Російські окупаційні війська 14-16 серпня завдали ударів по населеним пунктам Запорізької області. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, 14-16 серпня 2022 року збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл із реактивних систем залпового вогню міста Оріхів. Загинула жінка, шестеро мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено більше 20 приватних будинків, квартири у багатоповерхівках, автівки місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі снаряди влучили у будівлі навчального закладу, органів місцевої влад та інші об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

"Також у цей період окупанти вкотре обстріляли з артилерії місто Гуляйполе, села Зарічне, Таврійське, Омельник, Преображенка та Новоандріївка. Наразі відомо про двох поранених. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено домівки, госпспоруди та гаражі місцевих жителів", - додали у Офісі Генпрокурора.