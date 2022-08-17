УКР
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ..

Так, 16 серпня 2022 року близько 15:00 російські окупанти здійснили масований артилерійський обстріл з реактивних систем залповоговогнюпо житлових кварталах міста Нікополя. Внаслідок ворожого обстрілу отримали поранення 4 місцевих мешканців, пошкоджено приватні домоволодіння.

В ніч на 17 серпня російські військовослужбовці знову обстріляли місто. Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні будинки, автомобілі, газопровід та автошлях.

Також вночі окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Червоногригорівську тергромаду Нікопольського району. Пошкоджень зазнало місцеве сільгосппідприємство, пошкоджено лінії електропередач.

Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід 01
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід 02
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід 03
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід 04
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід 05
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід 06

обстріл (30965) прокуратура (3751) Нікополь (1355) Дніпропетровська область (4263)
Дайте мля дроны-камикадзе военным что возле Никополя,с их помощью они вынесут ствольную и реактивную артиллерию к чёртовой матери!!!Расстояние 5...10 км,для дрона это ничто!!!
Власти своим бездействием показывают,что им насрать на Никополь и район.
показати весь коментар
17.08.2022 15:13 Відповісти
пусть заодно и АЭС к чертовой матери? ты хоть думай)
показати весь коментар
17.08.2022 15:28 Відповісти
Прежде чем писать коммент,ты должен включать голову сам и обладать некоторыми знаниями.Во первых атомный реактор выдерживает прямое попадание самолёта весом 20 тонн,поэтому подрыв "града" дроном не причин вреда реактору от слова вообще.Во вторых рашисты зачастую стреляют по Никополю и району не с АЭС,а с прилегающей местности,с Энергодара,Каменки,Водяного.Это регулярно сообщается например здесь: ЗАГРОЗА: Нікополь/Марганець https://t.me/warningNK
показати весь коментар
17.08.2022 16:44 Відповісти
бідні люди... роками строїли, спокійно жили...залишилися на руїнах...асвабадили их кароче...
хто і що їм зможе відшкодувати? кому потрібні їх проблеми з бідою в перемішку...
а таких жеж людоньок сотні і тисячі я сотні тисяч...
а хтось десь і не похований донині...
яка ж огидна до блювоти та русня...
показати весь коментар
17.08.2022 15:21 Відповісти
 
 