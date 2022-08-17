Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ..

Так, 16 серпня 2022 року близько 15:00 російські окупанти здійснили масований артилерійський обстріл з реактивних систем залповоговогнюпо житлових кварталах міста Нікополя. Внаслідок ворожого обстрілу отримали поранення 4 місцевих мешканців, пошкоджено приватні домоволодіння.

В ніч на 17 серпня російські військовослужбовці знову обстріляли місто. Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні будинки, автомобілі, газопровід та автошлях.

Також вночі окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Червоногригорівську тергромаду Нікопольського району. Пошкоджень зазнало місцеве сільгосппідприємство, пошкоджено лінії електропередач.

