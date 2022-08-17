Окупанти завдали ударів по Харкову та двом районам області, двоє людей поранені, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Харківщині росіяни гатили по містах та селах, пошкоджено будинки та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 16 серпня близько 21:00 окупанти обстріляли, попередньо, з РСЗВ "Ураган" житловий масив Салтівського району у Харкові. Ворожий снаряд влучив у двір п‘ятиповерхівки. У квартирах вибито вікна, перебито газову трубу в одному з під’їздів.

Близько 23:00 окупанти з артилерії обстріляли Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок, отримав поранення 22-річний чоловік. Під ворожими обстрілами опинилася й Чугуївщина. Поранено 31-річного чоловіка. У селищі Печеніги ворожі удари пошкодили гараж та офісну будівлю, загорілася пожежа на площі 300 кв. м.

17 серпня, близько 4:40, російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався ракетами С-300. Від влучання ракети утворилась воронка шириною майже 10 метрів. Пошкоджено автівки, вибито вікна у будинку.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).







