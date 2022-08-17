Весілля під час війни: Харківські молодята позують біля російської ракети. ФОТО ДНЯ
Війна не стала перепоною для закоханих, які вирішили одружитись.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Кадри весільної фотосесії з Харкова опублікували в мережі. Молодята позують біля російської ракети, а позаду них - пошкоджена внаслідок обстрілів окупантами будівля.
А ЧЕЛОВЕК --!!!! как говривал Максим Горький звучит гордо.. как бы не говорили- долой все российское думаю гамузом- если не то и не так... так мы превратимся в рашистов...с водой выплеснем ребенка из купели... с егодня создать семью это ПОДВИГ люди в мирное время труссили и предавали ЛЮБОВЬ ЧУВСТВА... не сейчас не выремя не закончил институт не продвинулся по карьерной лестнице не накрал миллион первый...еще не построил дворец.. и пока человек достигает все это... то к лет 55 может быть тогда таки да.. Но это уже не любовь.... а БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ и подозрительность.... кто-- кого раньше поимеет...
(На фото Лондон, 1940)
Разрушенное здание, наверное, были погибшие и раненые....
Обычно пара возлагает цветы в таких местах !
Життя зупиняти ??
І діточок побільше.