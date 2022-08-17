УКР
Весілля під час війни: Харківські молодята позують біля російської ракети. ФОТО ДНЯ

Війна не стала перепоною для закоханих, які вирішили одружитись.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Кадри весільної фотосесії з Харкова опублікували в мережі. Молодята позують біля російської ракети, а позаду них - пошкоджена внаслідок обстрілів окупантами будівля.

Весілля під час війни: Харківські молодята позують біля російської ракети 01

весілля (77) Харків (5874)
Топ коментарі
+23
Що там "протіварєчівава"? Люди показують , що життя триває і нас не залякати обстрілами . Ніхто здаватись не збирається.
показати весь коментар
17.08.2022 17:26 Відповісти
+12
Щасти!!


(На фото Лондон, 1940)
показати весь коментар
17.08.2022 17:36 Відповісти
+12
Прикмета погана для *****. Життя продовжується і українці куй ложили на ла-ла-ла.
показати весь коментар
17.08.2022 17:37 Відповісти
Хорошая пара, но примета плохая
показати весь коментар
17.08.2022 17:18 Відповісти
для ***** таки да... хер тебе *****..... а не Украину..таки да примета плохая и даже очень поганная... счастья молодым новая семья будущие дети вот что победит АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО--- ЛЮБОВЬ к Богу к Природе окрпужающему миру... ПРОСТО МУЖЧИНЫ К ЖЕНЩИНЕ.... К ДОМУ ГОРОДУ СЕЛУ В КОТОРОМ РОДИЛСЯ И ВЫРОС..... ГДЕ ВСТРЕИЛ ЕГО ИЛИ ЕЕ.... ГДЕ БЫЛ СТУДЕНТОМ КУРСАНТОМ ПРОСТО СОСТОЯЛСЯ КАК ЧЕЛОВЕК..
А ЧЕЛОВЕК --!!!! как говривал Максим Горький звучит гордо.. как бы не говорили- долой все российское думаю гамузом- если не то и не так... так мы превратимся в рашистов...с водой выплеснем ребенка из купели... с егодня создать семью это ПОДВИГ люди в мирное время труссили и предавали ЛЮБОВЬ ЧУВСТВА... не сейчас не выремя не закончил институт не продвинулся по карьерной лестнице не накрал миллион первый...еще не построил дворец.. и пока человек достигает все это... то к лет 55 может быть тогда таки да.. Но это уже не любовь.... а БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ и подозрительность.... кто-- кого раньше поимеет...
показати весь коментар
17.08.2022 17:28 Відповісти
Желаю им 3-х мальчиков
показати весь коментар
17.08.2022 17:28 Відповісти
и одну девочку
показати весь коментар
17.08.2022 18:07 Відповісти
У нас с женой все приметы были плохие, даже свадьбу толком не сыграли. И ничего, уже без малого 14 лет в браке.
показати весь коментар
17.08.2022 17:33 Відповісти
Прикмета погана для *****. Життя продовжується і українці куй ложили на ла-ла-ла.
показати весь коментар
17.08.2022 17:37 Відповісти
Хіба що "харошая", але точно НЕ Українська.
показати весь коментар
17.08.2022 17:49 Відповісти
С чего ты взял?
показати весь коментар
17.08.2022 20:52 Відповісти
Без відосика ні дня, ех, молодь
показати весь коментар
17.08.2022 17:21 Відповісти
Что они хотели донести этим фото приблизительно понятно,но всё равно противоречиво как-то выглядит.
показати весь коментар
17.08.2022 17:22 Відповісти
Що там "протіварєчівава"? Люди показують , що життя триває і нас не залякати обстрілами . Ніхто здаватись не збирається.
показати весь коментар
17.08.2022 17:26 Відповісти
шо они не боятся кремлеботов
показати весь коментар
17.08.2022 18:08 Відповісти
Гарні молодята і дуже гарне вбрання - біла сукня та снікерси , виглядають прикольно 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
17.08.2022 17:22 Відповісти
Тільки кацапорилі виродки дикуни 21 століття можуть кидати ракети на мирний город, в якому живе до того ж багато росіян, шоб їх зрозуміти потрібно бути кацапом більше ніяк
показати весь коментар
17.08.2022 17:23 Відповісти
Яких росіян? Шо ти мелеш.Рузькогаварящий і росіянин- це дві різниці
показати весь коментар
17.08.2022 18:46 Відповісти
Життя триває-парі респект...
показати весь коментар
17.08.2022 17:23 Відповісти
Просто будьте счастливы ребята, любите друг друга, долгой и мирной жизни вам!!!
показати весь коментар
17.08.2022 17:25 Відповісти
злагоди та кохання!!
показати весь коментар
17.08.2022 17:25 Відповісти
Украинцы это непобедимая нация.
показати весь коментар
17.08.2022 17:36 Відповісти
А уруцкаізічнає бидло невиліковне. ВБИВЦЯ-паРаша, а їй уруцкій ізік радной... Дегенерати!
показати весь коментар
17.08.2022 17:52 Відповісти
Щасти!!


(На фото Лондон, 1940)
показати весь коментар
17.08.2022 17:36 Відповісти
Ну, могли бы ещё и на кладбище пофоткаться !
Разрушенное здание, наверное, были погибшие и раненые....
Обычно пара возлагает цветы в таких местах !
показати весь коментар
17.08.2022 17:42 Відповісти
У мирний час у Києві щоденно помирає своєю смерттю 70-100 людей.
Життя зупиняти ??
показати весь коментар
17.08.2022 17:47 Відповісти
Не ! Просто пофоткаться с бойцами ВСУ, а на месте трагедии оставить букет цветов.....
показати весь коментар
17.08.2022 17:52 Відповісти
ботик лнровский вы
показати весь коментар
17.08.2022 18:12 Відповісти
Так хрякафф жеж, а в хрякаві дефіцитне бидло постсовкове... Українців НИЩИЛИ за Мову саме у хрякавє... Школярів, студентів, кобзарів...
показати весь коментар
17.08.2022 17:53 Відповісти
ну вы и мизантроп батенька...так говорят твари из-за перебрика
показати весь коментар
17.08.2022 18:10 Відповісти
...це - історія України
показати весь коментар
17.08.2022 17:56 Відповісти
оце так точно буде незабутній рік весілля
показати весь коментар
17.08.2022 18:19 Відповісти
Довгого, щасливого життя, у вільній, незалежній Україні. Будьте щасливі.
І діточок побільше.
показати весь коментар
17.08.2022 18:36 Відповісти
Ну, таке. Я би не стала фоткатися на фоні ракети у день свого весілля.
показати весь коментар
17.08.2022 20:03 Відповісти
 
 