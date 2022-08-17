УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7391 відвідувач онлайн
Новини Фото Волонтери для армії Війна
4 055 44

На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони Мавік 3. Тривають пекельні бої !! Рашисти готують наступ.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"В мене тисячі підписників, робіть репости , прошу!

На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони Мавік 3 !!!

Ціна одного тепловізора біля 70 тис., ціна квадрокоптера 92 тис.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтер Москаленко збирає кошти на виготовлення запчастин для автомобілів ЗСУ

Тривають пекельні бої !! Рашисти готують наступ на 24 серпня. Кожного дня гинуть десятки наших бійців, дуже багато поранених. Прошу допомагати!

Звіт за тиждень.

Квадрокоптер Аутел преміум - 69 тис.

Тепловізор - 60 тис.

Два квадрокоптера Мавік 3 - 150 756 грн (3 890 євро)

Тепловізор -135 тис.

Майже 300 одиниць футболки шорти кофти для поранених в шпиталь - 29 тис. та ще на 740 євро

Квадрокоптер Аутел лайт з доп. бат. - 62 тис.

Хочу, як завжди подякувати всім за допомогу, за кожну копійку. Фото не всі, бо не все ще доїхало на фронт. Прошу всіх допомагати нашим захисникамНа донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 01

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860" - закликала Юсупова.

На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 02
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 03
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 04
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 05
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 06
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 07
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 08
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 09
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 10
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова 11

Автор: 

благодійність (598) допомога (8755) волонтери (1356) ЗСУ (7928) Юсупова Наталія (204)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А чем там ленка с дебилом помогли нашим ВСУ кроме тупорылого флешмоба от ленки и видосиков от дебила?
показати весь коментар
17.08.2022 18:26 Відповісти
+9
///
Ще 46 розвідувальних дронів передало Дніпро українським бійцям

Чергова партія розвідувальних безпілотників складається з різних моделей - зокрема з тепловізорами і можливістю спостерігати за віддаленими об'єктами. Їх придбали з місцевого бюджету тобто коштом усіх дніпрян.

У ******** війні можливість бачити ворога здалеку і завдавати звідти ударів по окупантах дає можливість зберегти життя і здоров'я українських військових.

"Дрони ідеально для цього підходять. Особовий склад захищений, бо немає потреби бути безпосередньо за лінією переднього краю для встановлення місцеперебування противника", - каже військовий Олександр.



Щотижня місто передає десятки безпілотників, а також рації та інше потрібне армійцям оснащення. Найближчим часом Дніпро придбає ще 800 радіостанцій для військових.
показати весь коментар
17.08.2022 18:32 Відповісти
+5
не обращались к Майему, Лещенко, Витренко? у них зп за 600К...Есть еще коля-митбол с кассовыми сборами с каждого *благотворительного* стола в Праге и Париже более 1 ляма...
показати весь коментар
17.08.2022 18:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не обращались к Майему, Лещенко, Витренко? у них зп за 600К...Есть еще коля-митбол с кассовыми сборами с каждого *благотворительного* стола в Праге и Париже более 1 ляма...
показати весь коментар
17.08.2022 18:20 Відповісти
мож кварталу також сторинку дэсь у мэрэжах завэсты?
показати весь коментар
17.08.2022 18:22 Відповісти
Ну, понятно, сторiнка - для фронта(квадрокоптеры). А лабухам для чего сторiнка? Они и без нее жеруть - шо за себе кидають, ледь не репнуть ...
показати весь коментар
17.08.2022 18:28 Відповісти
В Монако там шукайте... чи я маю скидуватися і так уже дупа гола...а пацики з бабками відсидяться в монако і після війни знов приїдуть закони нам писати і общипувати гусаків????????
показати весь коментар
17.08.2022 18:23 Відповісти
Слава Шольцу и Германии!
показати весь коментар
17.08.2022 18:24 Відповісти
+
показати весь коментар
17.08.2022 18:25 Відповісти
Дура, хочешь положить - ложи на красний хрест харкив. Больше никому. Это понятно?
показати весь коментар
17.08.2022 18:30 Відповісти
Это мне ответ?А то в ленте не светится
показати весь коментар
17.08.2022 18:32 Відповісти
Але,мужчинка,это мне был ответ?
показати весь коментар
17.08.2022 18:36 Відповісти
Тебе, умнейшаая из женщин
показати весь коментар
17.08.2022 18:38 Відповісти
Значит так,пасть захлопнул.Я трачу свои деньги,на помощь армии,не твои,заметь,а свои и в твоих рекомендациях не нуждаюсь.Мой муж почти 3 месяца на нуле и я знаю кому переводить,кому нет.Странное ты существо,только просьба от волонтеров,ты тут как тут.А не кацапскпая ли ты блевотина?🤣🤣
показати весь коментар
17.08.2022 18:42 Відповісти
Могу тебе, черту диванному на пиво бросить🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.08.2022 18:50 Відповісти
Давай, братва не откажеться. С благодарочкой. Только
я не "черт диванный", а в Харькове на Барабашово с начала войны мародеров ловлю, чтобы ты спокойно спала. Это для начала. А все твои посты как-- то мне не особо нравятся,подруга
показати весь коментар
17.08.2022 19:05 Відповісти
И чем же не нравятся?Помощью ВСУ?🤣🤣🤣🌹🌹🌹
показати весь коментар
17.08.2022 19:10 Відповісти
Кидай карточку🤣🤣🤣Ф.И.О.
показати весь коментар
17.08.2022 19:11 Відповісти
Все просто - помощь ЗСУ. Ты в натуре дура
показати весь коментар
17.08.2022 19:20 Відповісти
Что просто?Когда в военкомат мужчинка?🤣🌹🌹🌹
показати весь коментар
17.08.2022 19:21 Відповісти
Все эти шпульки своему отошлли, который у тебя на нулях, и что мы сейчас проверяем)))
показати весь коментар
17.08.2022 19:29 Відповісти
За мого не переживай,він твою диванну дупу захищає.
показати весь коментар
17.08.2022 19:31 Відповісти
Ты тупой.По русски ВСУ.Без питань,переходимо на українську.Так як з пивом?Ти вище написав,що братва буде вдячна.Як перекинути?
показати весь коментар
17.08.2022 19:25 Відповісти
Кидай, курица, просто в рублях не принимаем
показати весь коментар
17.08.2022 19:25 Відповісти
Так куди кидати?Я гривні.Чому російською відповідь?🤣🤣🌹🌹
показати весь коментар
17.08.2022 19:28 Відповісти
Так чому тобі не подобається що я допомогаю волонтерам.Вже не перший раз запитую.
показати весь коментар
17.08.2022 19:30 Відповісти
Та подожди, курица, шо-то ты заплыла не в ту гавань. Нужно было меньше писдеть.
показати весь коментар
17.08.2022 19:44 Відповісти
Так як в тебе з мовою?Почнемо спочатку,якщо ти тупий.Я кинула грощі на ЗСУ,ти обізвав мене дурою.Так?Ти виявляється брехливий кацап,візьми квіточку моє ж ти сонечко,диванноє.🤣🤣🌹🌹
показати весь коментар
17.08.2022 19:50 Відповісти
І куди грощі кидати?🤣🌹
показати весь коментар
17.08.2022 19:52 Відповісти
Куди втік,за топомогою з українською?🤣🌹
показати весь коментар
17.08.2022 20:18 Відповісти
Слухай,а як ти мародерів ловив?Я 3 рази бачила як іх ловили.Самі боязливі створіння,коли спіймали-всі були в шмарклях від страху.Та ти дуже сміливий чоловік🤣🌹🌹.Так як "братве" грошей кинути?
показати весь коментар
17.08.2022 20:54 Відповісти
Удрал?🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.08.2022 18:38 Відповісти
Дура, я здесь Смотри постом выше. Глаза разуй
показати весь коментар
17.08.2022 18:42 Відповісти
А чем там ленка с дебилом помогли нашим ВСУ кроме тупорылого флешмоба от ленки и видосиков от дебила?
показати весь коментар
17.08.2022 18:26 Відповісти
сейчас безуглая возбудится.
показати весь коментар
17.08.2022 18:27 Відповісти
это не ее работа,ее выпускают на зашкварах зеленых
показати весь коментар
17.08.2022 18:30 Відповісти
Та отцепитесь от бузкутноi? Она ща - ну, оч бизи, прикопалась к патриотке медсестре судовым позовом... та як янИлох к девчатам-волонтеркам...
показати весь коментар
17.08.2022 18:33 Відповісти
не - забанят
показати весь коментар
17.08.2022 18:35 Відповісти
Чим можемо - допоможемо!
показати весь коментар
17.08.2022 18:27 Відповісти
А забанили ну да.....
показати весь коментар
17.08.2022 18:29 Відповісти
+++
показати весь коментар
17.08.2022 18:30 Відповісти
///
Ще 46 розвідувальних дронів передало Дніпро українським бійцям

Чергова партія розвідувальних безпілотників складається з різних моделей - зокрема з тепловізорами і можливістю спостерігати за віддаленими об'єктами. Їх придбали з місцевого бюджету тобто коштом усіх дніпрян.

У ******** війні можливість бачити ворога здалеку і завдавати звідти ударів по окупантах дає можливість зберегти життя і здоров'я українських військових.

"Дрони ідеально для цього підходять. Особовий склад захищений, бо немає потреби бути безпосередньо за лінією переднього краю для встановлення місцеперебування противника", - каже військовий Олександр.



Щотижня місто передає десятки безпілотників, а також рації та інше потрібне армійцям оснащення. Найближчим часом Дніпро придбає ще 800 радіостанцій для військових.
показати весь коментар
17.08.2022 18:32 Відповісти
Клево. А в это время, Зелюня снова отслюнявил КалоМойше
показати весь коментар
17.08.2022 18:58 Відповісти
+
показати весь коментар
17.08.2022 19:12 Відповісти
+
показати весь коментар
17.08.2022 19:16 Відповісти
+++ на Приват
показати весь коментар
17.08.2022 19:56 Відповісти
 
 