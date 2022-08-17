На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони Мавік 3. Тривають пекельні бої !! Рашисти готують наступ.
Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"В мене тисячі підписників, робіть репости , прошу!
На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони Мавік 3 !!!
Ціна одного тепловізора біля 70 тис., ціна квадрокоптера 92 тис.
Тривають пекельні бої !! Рашисти готують наступ на 24 серпня. Кожного дня гинуть десятки наших бійців, дуже багато поранених. Прошу допомагати!
Звіт за тиждень.
Квадрокоптер Аутел преміум - 69 тис.
Тепловізор - 60 тис.
Два квадрокоптера Мавік 3 - 150 756 грн (3 890 євро)
Тепловізор -135 тис.
Майже 300 одиниць футболки шорти кофти для поранених в шпиталь - 29 тис. та ще на 740 євро
Квадрокоптер Аутел лайт з доп. бат. - 62 тис.
Хочу, як завжди подякувати всім за допомогу, за кожну копійку. Фото не всі, бо не все ще доїхало на фронт. Прошу всіх допомагати нашим захисникам
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
UA753220010000026204306753142
ІПН 2653916860" - закликала Юсупова.
Ще 46 розвідувальних дронів передало Дніпро українським бійцям
Чергова партія розвідувальних безпілотників складається з різних моделей - зокрема з тепловізорами і можливістю спостерігати за віддаленими об'єктами. Їх придбали з місцевого бюджету тобто коштом усіх дніпрян.
У ******** війні можливість бачити ворога здалеку і завдавати звідти ударів по окупантах дає можливість зберегти життя і здоров'я українських військових.
"Дрони ідеально для цього підходять. Особовий склад захищений, бо немає потреби бути безпосередньо за лінією переднього краю для встановлення місцеперебування противника", - каже військовий Олександр.
Щотижня місто передає десятки безпілотників, а також рації та інше потрібне армійцям оснащення. Найближчим часом Дніпро придбає ще 800 радіостанцій для військових.