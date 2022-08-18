За добу на Сумщині зафіксовано 176 "прильотів" з території РФ, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Сьогодні росіяни здійснили 15 обстрілів 8 громад області. Зафіксовано 176 "прильотів".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"На щастя, без жертв. Але є руйнування", - зазначив чиновник.
Під час обстрілу с.Студенок Есманьської територіальної громади об 11.35 зі ствольної артилерії пошкоджені вікна в приміщеннях школи, будинку культури. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців.
Ввечері, після 18 години артобстріл зі сторони росії повторився.Загорівся будинок.
