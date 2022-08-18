УКР
За добу на Сумщині зафіксовано 176 "прильотів" з території РФ, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Сьогодні росіяни здійснили 15 обстрілів 8 громад області. Зафіксовано 176 "прильотів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 01

"На щастя, без жертв. Але є руйнування", - зазначив чиновник.

За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 02

Під час обстрілу с.Студенок Есманьської територіальної громади об 11.35 зі ствольної артилерії пошкоджені вікна в приміщеннях школи, будинку культури. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців.

За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 03
За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 04
За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 05
За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 06

Ввечері, після 18 години артобстріл зі сторони росії повторився.Загорівся будинок.

За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 07

За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 08
За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 09
За добу на Сумщині зафіксовано 176 прильотів з території РФ, - ОВА 10

Специально зашел на кацапские паблики, почитать, а прилетает ли им ответка от наших, и как часто. Оказалось что да, прилетает.. где- то раз в неделю.
