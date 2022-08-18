Росіяни обстріляли з "Ураганів" і ствольної артилерії Дніпропетровщину, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів, поранено жінку, є руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Уночі окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валантин Резніченко.

"Ніч з трьома обстрілами… Російська армія завдала ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському.



Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.



У Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.



У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері", - йдеться в повідомленні.

