Росіяни обстріляли з "Ураганів" і ствольної артилерії Дніпропетровщину, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів, поранено жінку, є руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Уночі окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валантин Резніченко.

"Ніч з трьома обстрілами… Російська армія завдала ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському.

Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.

У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, підприємства, дорога, - ОВА. ФОТО

Росіяни обстріляли з Ураганів і ствольної артилерії Дніпропетровщину, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів, поранено жінку, є руйнування, - Резніченко 01

Росіяни обстріляли з Ураганів і ствольної артилерії Дніпропетровщину, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів, поранено жінку, є руйнування, - Резніченко 02

Росіяни обстріляли з Ураганів і ствольної артилерії Дніпропетровщину, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів, поранено жінку, є руйнування, - Резніченко 03

Росіяни обстріляли з Ураганів і ствольної артилерії Дніпропетровщину, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів, поранено жінку, є руйнування, - Резніченко 04

Росіяни обстріляли з Ураганів і ствольної артилерії Дніпропетровщину, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів, поранено жінку, є руйнування, - Резніченко 05


Росіяни обстріляли з Ураганів і ствольної артилерії Дніпропетровщину, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів, поранено жінку, є руйнування, - Резніченко 06

обстріл (30978) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4266)
Коментувати
був затишний двір і старенька хата, шпалери рушники, чіесь життя чесне не багате....
увірвався руський мір зруйнувавши все до дір.....
18.08.2022 08:11 Відповісти
Хто розмінував Чончар, Перекоп і здав південь України, що орки підійшли на відстань враження гармати до міста Нікополь? Чому люди мають страждати, зі страхом кожного дня чекати на смерть, а якийсь ворог, що це зробив і далі робить пакості, отримую блага від цього зрадженого народу? Чому не назвали і не засудили прилюдно? Чому назвати не на часі, а вбивати людей російськими снарядами і ракетами на часі? Чи ви вже не "слуги народу"?
18.08.2022 08:12 Відповісти


это шо нарисовано, смерть в капюшоне?
18.08.2022 11:48 Відповісти
 
 