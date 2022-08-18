В окупованих містах Луганщини триває примусова мобілізація. На фронті відбито понад 10 атак росіян, - Гайдай. ФОТО

На території окупованої Луганщини триває примусова мобілізація. Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії РФ вже вдаються до крайніх мір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, у тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі залишив місто і ховається у селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже", - пише Гайдай.

Зазначається, що протягом 17 серпня 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових із різних напрямків на межі Луганщини та Донеччини.

"Під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і вимусили відступити. Вже проти ночі 18 серпня намагалася покращити тактичне положення ворожа диверсійно-розвідувальна група, однак успіху вона не досягла", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив.