УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4270 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
2 334 9

В окупованих містах Луганщини триває примусова мобілізація. На фронті відбито понад 10 атак росіян, - Гайдай. ФОТО

На території окупованої Луганщини триває примусова мобілізація. Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії РФ вже вдаються до крайніх мір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, у тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі залишив місто і ховається у селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже", - пише Гайдай.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську чоловіка "мобілізували", коли він прийшов забирати дитину з дитсадка. ВIДЕО

В окупованих містах Луганщини триває примусова мобілізація. На фронті відбито понад 10 атак росіян, - Гайдай 01

Зазначається, що протягом 17 серпня 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових із різних напрямків на межі Луганщини та Донеччини.

В окупованих містах Луганщини триває примусова мобілізація. На фронті відбито понад 10 атак росіян, - Гайдай 02

"Під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і вимусили відступити. Вже проти ночі 18 серпня намагалася покращити тактичне положення ворожа диверсійно-розвідувальна група, однак успіху вона не досягла", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На штурм Попасної росіяни кидали величезну кількість сил, окупанти втрачали по 40-50 одиниць техніки на добу, - 24-та ОМБр імені короля Данила

В окупованих містах Луганщини триває примусова мобілізація. На фронті відбито понад 10 атак росіян, - Гайдай 03

Повідомляється, що окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив.

армія рф (18773) дитячий садок (368) обстріл (30978) мобілізація (3226) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.08.2022 08:38 Відповісти
Якби ми евакуювали людей завчасно, то кого би мобілізовували кацапи...подумав ЗЕ і вирішив нічого не робити.
показати весь коментар
18.08.2022 08:50 Відповісти
Каких людей? Из Луганска? Так он весь под парашей и там нету НИ ОДНОГО желающего ехать в Украину! НИ ОДНОГО! Силком хотите тащить? Как данецких?
Зачем они нам, Вы понимаете? Чтобы что? Чтобы мстили?
показати весь коментар
18.08.2022 08:57 Відповісти
Дополню. Исправила ошибки) Все, кто мог уехать, все уехали из Луганска. Знаете, куда? В парашку! Дети, женщины и старики. Мужиков не выпускали и сейчас не выпустят. Нет, кто хотел, тот остался еще до 24 февраля. Почему? Потому что луганчане были уверены, что Украину и Киев "возьмут за три дня" и они облегченно выдохнут. Но не тут то было! Теперь то они конечно жалеют, что не уехали! И если Украина им предложит ВДРУГ руку помощи, они ею обязательно воспользуются, но... Есть миллион но. Каких? Догадайтесь сами)
показати весь коментар
18.08.2022 09:03 Відповісти
Рука допомоги обов'язково буде - звільнення наших захоплених рашкою територій. Колаборанти втечуть разом з орками. Колаборанти, що залишаться - будуть відповідати згідно Закону. Населення, що залишиться (багато з них - з прорашистськими мізками) - будем перевиховувати і вчити українській мові
показати весь коментар
18.08.2022 09:26 Відповісти
Я не знаю, из какого Вы города, а к нам в область и город везут и везут из бамбаса. Везут не только людей, а это в основном старики, инвалиды и очень много детей! Очень много многодетных едет. Что с ними ВСЕМИ делать? Кормить, лечить и учить БЕСПЛАТНО)) Всё. А что они в ответ нам преподнесут, самому Богу известно.
показати весь коментар
18.08.2022 09:34 Відповісти
У нього було СІМ років.Він свій вибір зробив.Нехрін його жаліти.Проукраїнські всі виіхали в Україну там залишились одні рашисти.Подохнуть зараз,менше буде кого по тюрмах годувати потім.
показати весь коментар
18.08.2022 09:21 Відповісти
Получается, что там украинцев насильно мобилизуют для войны против матери Украины.
У москальни захват донецка и луганска в 2014 году был хорошим трамплином для полномасштабной войны.
показати весь коментар
18.08.2022 10:54 Відповісти
 
 