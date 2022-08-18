УКР
Удар рашистів по Салтівці: 7 людей загинуло, 20 поранено, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

7 загиблих та 20 поранених внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Харкові. За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

Удар рашистів по Салтівці: 7 людей загинуло, 20 поранено, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, 17 серпня близько 21:15 військові країни-агресора вкотре обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова. Ракета влучила у триповерховий будинок. Пожежа охопила 3 під‘їзди. Загинуло 7 мешканців. 20 людей отримали поранення, серед них — 12-річна дівчинка. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч та низку автівок. Жодних військових формувань та військової техніки поблизу не знаходилося", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, є влучання у гуртожиток у Слобідському районі, 18 поранених, 1 людина загинула, - Синєгубов (оновлено)

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою "Іскандер 9М727".


Удар рашистів по Салтівці: 7 людей загинуло, 20 поранено, - Офіс Генпрокурора 02
Удар рашистів по Салтівці: 7 людей загинуло, 20 поранено, - Офіс Генпрокурора 03
Удар рашистів по Салтівці: 7 людей загинуло, 20 поранено, - Офіс Генпрокурора 04
Удар рашистів по Салтівці: 7 людей загинуло, 20 поранено, - Офіс Генпрокурора 05

Керівництво України чекає, коли українські міста повністю знищать?
Давно вже Білгород має бути повністю знищений.
Всі ці казки, типу: ЗСУ не має права стріляти по цивільном в рф - брехня путінської агентури Україні .
18.08.2022 09:17 Відповісти
18.08.2022 09:22 Відповісти
терехова бы туда... сидит где-то падла в закарпатье и *руководит*
18.08.2022 09:52 Відповісти
Не потрібно виправдовуватись перед стурбованими гейропками та промосковськими штайнмаєрами про те, що у місці прильоту не було військових об'єктів. А якби й були, то 7ро 200х і 20ть 300х серед цивільних в результаті ракетного удару - це нормально? Загиблих на своїй землі, у своїх домівках тільки через те, що вони - українці.
18.08.2022 09:56 Відповісти
Я якщо б там були військові формування та військова техніка, то все ОК? Хай оркі **@шать далі?
Офіс Генпрокурора, у вас текст якось по д**ільному написаний!
18.08.2022 10:00 Відповісти
Ето стреляли хорошие россияне,но их заставил плохой путен,а кто думает иначе - порохобот,лубочный патриет,врах нариду и ненавистник величайшего и наимудрейшего наполеона виссарионовича зеленского,по словам арестовича.
18.08.2022 10:55 Відповісти
 
 