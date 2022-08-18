Удар рашистів по Салтівці: 7 людей загинуло, 20 поранено, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
7 загиблих та 20 поранених внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Харкові. За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, 17 серпня близько 21:15 військові країни-агресора вкотре обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова. Ракета влучила у триповерховий будинок. Пожежа охопила 3 під‘їзди. Загинуло 7 мешканців. 20 людей отримали поранення, серед них — 12-річна дівчинка. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч та низку автівок. Жодних військових формувань та військової техніки поблизу не знаходилося", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою "Іскандер 9М727".
Давно вже Білгород має бути повністю знищений.
Всі ці казки, типу: ЗСУ не має права стріляти по цивільном в рф - брехня путінської агентури Україні .
Офіс Генпрокурора, у вас текст якось по д**ільному написаний!