На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ. ФОТО

У ході спецоперації Служба безпеки виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним із добровольчих формувань територіальної громади Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова та майже 1 тис. боєприпасів до них. Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону", - йдеться у повідомленні.

Щоб не допустити таких правопорушень, СБУ спрацювала на випередження і вилучила всю партію засобів ураження. Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
















