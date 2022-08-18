На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ. ФОТО
У ході спецоперації Служба безпеки виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним із добровольчих формувань територіальної громади Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова та майже 1 тис. боєприпасів до них. Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону", - йдеться у повідомленні.
Щоб не допустити таких правопорушень, СБУ спрацювала на випередження і вилучила всю партію засобів ураження. Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ви кончені, СБУ ?
Тут незареєстровані.
===============================================================
Як вам чикістське формулюваннячко "могла бути використана" ?
З таким формулюванням можна причепитись до будь-якого кухонного ножа, викрутки та молока, що вони МОЖУТЬ бути використані для вчинення навмисного вбивства.
О, СБУ і досі на кацапів працює.
ОП боится переворота в Киеве
Якщо це дійсно буде заколот, то хіба що військовий. І то - гіпотетично.
Але це вже інша історія.
Получили тогда около 500 добровольцев, может меньше, что стояли в очереди под военкоматом, выдавали под паспорт. Всегда ошиваются какие то личности, типа наркоманов и бомжей, но с паспортом! Может и получили несколько таких, что потом начинают разносить эти байки, очерняющие всех. Я считаю, что это было сделано правильно, что раздали тогда.
Я ходил 5 дней в свой военкомат на Венике. Набирали по 50 человек в день, с опытом и с профессией, т.к. не было оружия больше. Их развозили по воинским частям, где и вооружали.
Добровольцев всегда было под 250-300. Когда объявили, мотнулись туда, но все уже закончилось.
Буквально позавчера была инфа, что в Беларусь опять начали завозить вооружение илами. Угроза из Беларусии никуда не делась.
Я знаю, что мои ребята многие находятся в Киеве, и в случае чего будут защищать Киев. Охотничьими ружьями и макетами стрейкбольными. Потому что с апреля время потеряно и Киев не сделал никаких выводов из февральских уроков! Киев не оказывал никакой материальной поддержки батальонам ДФТГ, в итоге мужики разошлись, т.к. у всех семьи и их нужно кормить. И случись не дай Бог что, опять у власти не будет оружия и каждый будет брошен сам на сам - 100%.
Что такое ДФТГ - финансирование громадой, обеспечение государство.
Громада выделила 40 млн на весь 2022 год (это пыль просто), а государство не обеспечило оружием и обмундированием и даже не собирается это делать. Хотя, кого то на Подоле обеспечили, я слышал. Вот такая ситуация. А теперь еще и эти рейды по разоружению, когда еще ничего не закончилось.
Лично мне было бы спокойней, если бы ДФТГ были организованы, бойцы были бы одеты, оружие хранилось бы в военкоматах в оружейке под учетом и охраной. Хотя бы раз в месяц проводились бы сборы, стрельбы за городом... И так можно сделать в каждом городе! Никто этим не занимается. Зато Кличко фоткается на наших барикадах, ездит получать ордена за мужество от заграничных фондов. А СБУ в тылу разоружает патриотов, рисуя себе статистику по обнаружению ДРГ врага.
Вафля сидит вместе с Белоцерковцем и расчесывает шо военный комендант Киева у них на зарплате)
И они, через федерацию бокса плотно жахались в десны с кадыровцами, ели вместе халяль, братались, обнимались. Через них легализировались ДРГ кадыровцев и для них делались тайники с оружием по Киеву. И то шо мы выстояли и Киев не пал - это большая удача и заслуга именно ВСУ и простых людей, нас с вами - Украинцев.
Так шо диверсанты и предатели не только на Банковой но и на Хрещатике)
Раз на складі, значить, кимось вона була облікована...
Тепер у тероборонівців немає зброї, ви цього хотіли, сбу?
Я чув, що із 6.5 тисяч стволів, що роздали в Києві, повернули лише тисячу. так що, 60 відібраних автоматів, що лежали на складі тероборони, погоди не зроблять.
Там много грязи.
В Киеве автоматы добровольцам выдавали по паспорту индивидуально!
Откуда взяли автоматы ящиками?
Люде письменники, а не читачі ... Шо поробиш ...
А тут незрозуміло хто.
Мій *** теж може бути використаний щоб поводити СБУшникам по губам, цікаво, чи відкриють вони на мене за це кримінальну справу?
Чи для зеленоі банди війнв вже скінчилася ?
Ох@ їли , тварюки дермаківські 😠
У добробатов за 200км и выше от границы (в том числе и с бульбостаном) можно и нужно забрать автоматы с прицелами, но взамен выдать ружья для того, чтобы уничтожать диверсантов и в случае необходимости свергнуть власть, если та предаст свой народ, а именно это и намечается. Раз ничего не дают, то пора прятать автоматы и строго молчать об их наличии. Сказать, что потерял при минометном обстреле и все. Они еще пригодятся, прямо действительно такое ощущение, что эти люди у власти не собираются ее отдавать на следующих выборах, а будут фальсифицировать выборы и захватывать ТВ-каналы для ведения исключительно своей пропаганды, не давая другим законного права равного доступа к вещанию.