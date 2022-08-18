УКР
На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ. ФОТО

У ході спецоперації Служба безпеки виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним із добровольчих формувань територіальної громади Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ 01

"Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова та майже 1 тис. боєприпасів до них. Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону", - йдеться у повідомленні.

Щоб не допустити таких правопорушень, СБУ спрацювала на випередження і вилучила всю партію засобів ураження. Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу.

Також читайте: СБУ проводить контрдиверсійні заходи в Сумах, - міськрада

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.


На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ 02
На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ 03
На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ 04
На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ 05
На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ 06
На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ 07
На незаконному зберіганні зброї та боєприпасів викрито один із добробатів Києва, - СБУ 08

Топ коментарі
+76
Під час війни - "незаконне зберігання зброї" добробатом... Що це?
18.08.2022 10:24 Відповісти
+69
Візміть на облік і поверніть назад добровольцям. Ті, хто вилучає зброю у добровольців під час війни - це російський диверсант
18.08.2022 10:27 Відповісти
+51
Влада готується до мирної угоди з окупантами. Вже переслідують добробати. Це повинна була влада видати цю зброю. Скоріше за все це трофейна
18.08.2022 10:25 Відповісти
І ще цікавий момент, тоді в нас був тил, де зброя нікому не птрібна була, зараз поняття тилу дуже хитке, ЙОГО ЙОГО ФАКТИЧНО НЕМА. Тому роззброєння тоді і зараз потрібно розцінювати саме як порядок версус злочин.
18.08.2022 11:37 Відповісти
Одні "писали", інші "читали". Де 8000 засуджених по тих справах? 8000! Таке приховати неможливо. Он коли Ріфмастера і Дугар в СІЗО тримали по сфабрикованому звинуваченню - то про це вся Україна знала.
18.08.2022 11:56 Відповісти
+5
18.08.2022 12:55 Відповісти
Критикують зелену владу не тільки прихільники Пороха, а будь -які адекватні люди.
18.08.2022 11:54 Відповісти
самі роздавали а тепер що !!!
ви кончені, СБУ ?
18.08.2022 11:23 Відповісти
роздавали по паспортах, вели списки
Тут незареєстровані.
18.08.2022 11:25 Відповісти
Тебе також можливо розглянути як потенціального гвалтівника....
18.08.2022 13:25 Відповісти
Вся вилучена зброя була зареєстрована
18.08.2022 17:01 Відповісти
"Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону", - йдеться у повідомленні."
===============================================================

Як вам чикістське формулюваннячко "могла бути використана" ?
З таким формулюванням можна причепитись до будь-якого кухонного ножа, викрутки та молока, що вони МОЖУТЬ бути використані для вчинення навмисного вбивства.
18.08.2022 11:34 Відповісти
О....саме час роззброювати українців.
О, СБУ і досі на кацапів працює.
18.08.2022 11:34 Відповісти
ЗеЛеная мразь чует.что ему от народа п#зда.за все будет отвечать гнида!
18.08.2022 11:35 Відповісти
якби у людей в Бучі була зброя то це дало б їм шанс прихватити з собою на той світ кілька противників
18.08.2022 11:37 Відповісти
идёт зачистка столичного региона от неконтролируемых властью вооружённых структур
ОП боится переворота в Киеве
18.08.2022 11:38 Відповісти
Хоспаді ... Який озброєний заколот у Києві ??
Якщо це дійсно буде заколот, то хіба що військовий. І то - гіпотетично.
Але це вже інша історія.
18.08.2022 12:58 Відповісти
3 2014 року будь яка влада боїться добробатів
18.08.2022 11:38 Відповісти
шось мені здається сбу не тим займається разому з мусорами, якщо підарашня знову на Київ ********* будуть молити тих чуваків знову ті автомати взяти
18.08.2022 11:39 Відповісти
Вони на протязі війни займаюься не тим.
18.08.2022 11:45 Відповісти
А яке має право СБУ перевіряти зброю? Це добробати мають перевіряти реєстрацію зброї в СБУ, яке кинуло країну на призволяще і віддало на катування оркам цілі міста
18.08.2022 11:40 Відповісти
хорошо , что есть. но почему на складе??? людям военкоматы иногда отказывают - нечего в руки дать, а тут склад...
18.08.2022 11:56 Відповісти
Про це ж і мова ! Мало того, воно незареєстроване ніде і не за ким.
18.08.2022 13:00 Відповісти
вони що уйобкі? під час війни вилучати у людей зброю?
18.08.2022 11:59 Відповісти
Раздача автоматов была только 1 раз и то во время прорыва на Оболони.
Получили тогда около 500 добровольцев, может меньше, что стояли в очереди под военкоматом, выдавали под паспорт. Всегда ошиваются какие то личности, типа наркоманов и бомжей, но с паспортом! Может и получили несколько таких, что потом начинают разносить эти байки, очерняющие всех. Я считаю, что это было сделано правильно, что раздали тогда.
Я ходил 5 дней в свой военкомат на Венике. Набирали по 50 человек в день, с опытом и с профессией, т.к. не было оружия больше. Их развозили по воинским частям, где и вооружали.
Добровольцев всегда было под 250-300. Когда объявили, мотнулись туда, но все уже закончилось.
Буквально позавчера была инфа, что в Беларусь опять начали завозить вооружение илами. Угроза из Беларусии никуда не делась.
Я знаю, что мои ребята многие находятся в Киеве, и в случае чего будут защищать Киев. Охотничьими ружьями и макетами стрейкбольными. Потому что с апреля время потеряно и Киев не сделал никаких выводов из февральских уроков! Киев не оказывал никакой материальной поддержки батальонам ДФТГ, в итоге мужики разошлись, т.к. у всех семьи и их нужно кормить. И случись не дай Бог что, опять у власти не будет оружия и каждый будет брошен сам на сам - 100%.
Что такое ДФТГ - финансирование громадой, обеспечение государство.
Громада выделила 40 млн на весь 2022 год (это пыль просто), а государство не обеспечило оружием и обмундированием и даже не собирается это делать. Хотя, кого то на Подоле обеспечили, я слышал. Вот такая ситуация. А теперь еще и эти рейды по разоружению, когда еще ничего не закончилось.
Лично мне было бы спокойней, если бы ДФТГ были организованы, бойцы были бы одеты, оружие хранилось бы в военкоматах в оружейке под учетом и охраной. Хотя бы раз в месяц проводились бы сборы, стрельбы за городом... И так можно сделать в каждом городе! Никто этим не занимается. Зато Кличко фоткается на наших барикадах, ездит получать ордена за мужество от заграничных фондов. А СБУ в тылу разоружает патриотов, рисуя себе статистику по обнаружению ДРГ врага.
18.08.2022 12:01 Відповісти
казали що все під контролем, зброя не продається. а це що, звідкіля вона взялась? і це тільки те що виявили, а скільки ще знаходиться в схованкає?
18.08.2022 12:17 Відповісти
Тебя в холодный пот бросит, когда узнаешь сколько оружия в армии роздано солдатам!
18.08.2022 12:53 Відповісти
Тебе пересмикне від кількості бюрократичних дій, правил та інструкцій, якими згідно законодаства врегульовується зберігання, видача та користування зброєю та ************ в ЗСУ.
18.08.2022 14:23 Відповісти
ща будут визги что сбу щимит "патриотов" прекрасно осознавая что никаких фактов и доказательств того, что это оружие использовалось бы для уничтожения кацапов, а не разбоев нет. По факту это оружие органично смотрелось бы на фронте, а не в тылу.
18.08.2022 12:22 Відповісти
зелена погань уже набігла і вилизує дупу продажній сбу
18.08.2022 12:28 Відповісти
Сцут зеленые твари!
18.08.2022 12:33 Відповісти
Кстати все титушки Януковича, которыми рулил Витя Черный, потом перешли к Палатному. Часть из них Виталик Тормоз легализировал через Муниципальную Варту.
Вафля сидит вместе с Белоцерковцем и расчесывает шо военный комендант Киева у них на зарплате)
И они, через федерацию бокса плотно жахались в десны с кадыровцами, ели вместе халяль, братались, обнимались. Через них легализировались ДРГ кадыровцев и для них делались тайники с оружием по Киеву. И то шо мы выстояли и Киев не пал - это большая удача и заслуга именно ВСУ и простых людей, нас с вами - Украинцев.
Так шо диверсанты и предатели не только на Банковой но и на Хрещатике)
18.08.2022 12:35 Відповісти
Зброя зберігалась на складі, а не по хатах тероборонівців, так?
Раз на складі, значить, кимось вона була облікована...
Тепер у тероборонівців немає зброї, ви цього хотіли, сбу?
Я чув, що із 6.5 тисяч стволів, що роздали в Києві, повернули лише тисячу. так що, 60 відібраних автоматів, що лежали на складі тероборони, погоди не зроблять.
18.08.2022 12:40 Відповісти
Возможно это батальон Архистратига Михаила. К сожалению там было много людей Палатного и ОПГ Вафли/Тормоза засунули туда комбатом своего боевика Моню. Через Моню осуществляли контроль за батальоном, использовали часть людей в качестве военного сопровождения уважаемых людей, бегущих за границу, контрабас, наркотрафик, тайники с оружием для дрг кадыровцев.
Там много грязи.
18.08.2022 12:40 Відповісти
Минуточку!
В Киеве автоматы добровольцам выдавали по паспорту индивидуально!
Откуда взяли автоматы ящиками?
18.08.2022 12:46 Відповісти
+5
показати весь коментар
18.08.2022 13:04 Відповісти
Якщо це склад ТРО то вони і мають бути в ящиках.
18.08.2022 13:05 Відповісти
ТРО це офіційна установа, вона формується по Закону.
А тут незрозуміло хто.
18.08.2022 14:36 Відповісти
У ЗСУ теж зброю вилучатимуть?
18.08.2022 12:50 Відповісти
Сначал патроны и гранаты - на парад без оружия как-то несолидно выходить...
18.08.2022 12:54 Відповісти
"Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону"

Мій *** теж може бути використаний щоб поводити СБУшникам по губам, цікаво, чи відкриють вони на мене за це кримінальну справу?
18.08.2022 13:04 Відповісти
Сцуки , поверніть зброю добробатам , так як це зброя для захисту міста ,
Чи для зеленоі банди війнв вже скінчилася ?

Ох@ їли , тварюки дермаківські 😠

18.08.2022 13:06 Відповісти
Забирают оружие, чтобы узурпировать власть. Конечно же, по одному, понемногу, а не сразу у всех.

У добробатов за 200км и выше от границы (в том числе и с бульбостаном) можно и нужно забрать автоматы с прицелами, но взамен выдать ружья для того, чтобы уничтожать диверсантов и в случае необходимости свергнуть власть, если та предаст свой народ, а именно это и намечается. Раз ничего не дают, то пора прятать автоматы и строго молчать об их наличии. Сказать, что потерял при минометном обстреле и все. Они еще пригодятся, прямо действительно такое ощущение, что эти люди у власти не собираются ее отдавать на следующих выборах, а будут фальсифицировать выборы и захватывать ТВ-каналы для ведения исключительно своей пропаганды, не давая другим законного права равного доступа к вещанию.
18.08.2022 13:19 Відповісти
зеля сцытся
18.08.2022 14:15 Відповісти
