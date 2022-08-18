Росіяни завдали 22 ударів по Донеччині за добу. Найбільше постраждала Авдіївка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Ворог застосував ракети та артилерію по 14 населеним пунктам Донеччини. Є втрати серед мирного населення. Поліцейські зафіксували воєнні злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Найбільше постраждала Авдіївка – задокументовано сім ударів по місту. Також масовим обстрілам піддалися м. Бахмут, м. Дружківка, м. Красногорівка, м. Сіверськ, м. Торецьк, смт Комишівка, смт Очеретине, с. Желанне друге, с. Мемрик, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Федорівка, с. Світле. Окупаційні війська застосували ракети ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію та нанесли авіаудар", - йдеться у повідомленні.

Є поранені та загиблі серед мирного населення. Зруйновано та пошкоджено 51 об’єкт – 40 житлових будинків, комунальне підприємство, школа, сільхозтехніка, ангар та будівля виправної колонії.

На місцях прильотів працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів рф. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.











