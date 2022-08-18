УКР
До Дня Незалежності України "Укрпошта" випустить колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні". ФОТО

Державне підприємство "Укрпошта" випустить колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

Він зазначив, що цього року 31 річниця незалежності України стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода.

"До цієї події "Укрпошта" випустить блок-марку "Вільні, незламні, непереможні" + конверт (це перший такий випуск під час війни). Терміни для підготовки були дуже стислі, тому тираж буде всього 1 млн примірників. Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від "Укрпошти", - написав Смілянський.

Він зазначив, що деталі запуску буде оголошено напередодні 24 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрпошта оголосила конкурс на пошук партнера для випуску NFT-марки на підтримку ЗСУ

До Дня Незалежності України Укрпошта випустить колекційну марку Вільні, незламні, непереможні 01
До Дня Незалежності України Укрпошта випустить колекційну марку Вільні, незламні, непереможні 02

День Незалежності (714) Укрпошта (1110) марка (71)
А придбати альбом для марок (т. зв. кляйсер) так же проблематично, як і ці чудові марки-мілітарі. На жаль.
18.08.2022 10:50 Відповісти
Может али поможет?!
18.08.2022 11:29 Відповісти
Жовтий колір зверху, блакитний знизу. Нарешті вороги дочекалися.
18.08.2022 11:20 Відповісти
Так і повинно бути, щоб Україна була сильною, нам на це вказували
ще у 1991 році, але комуняки-кравчуківці зробили все по-своєму.
Золото Божого Благословення над блакитним небом - ось як має бути.
І колись саме так і було.
18.08.2022 11:36 Відповісти
Польский прапор - біло-червоний, а не навпаки. Те саме і жовто-блакитний - жовтий над блакитним...
18.08.2022 13:37 Відповісти
Що ж куплю собі та на президенти. Як не буде на пошті, то вже на Віоліті купуватиму
20.08.2022 15:51 Відповісти
 
 