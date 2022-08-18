До Дня Незалежності України "Укрпошта" випустить колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні". ФОТО

Державне підприємство "Укрпошта" випустить колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

Він зазначив, що цього року 31 річниця незалежності України стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода.

"До цієї події "Укрпошта" випустить блок-марку "Вільні, незламні, непереможні" + конверт (це перший такий випуск під час війни). Терміни для підготовки були дуже стислі, тому тираж буде всього 1 млн примірників. Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від "Укрпошти", - написав Смілянський.

Він зазначив, що деталі запуску буде оголошено напередодні 24 серпня.

