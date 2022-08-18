Супроводжував колони техніки окупантів по Сумщині в напрямку Києва: Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді. ФОТО

Жителю Сумщини повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловік допомагав російським окупантам під час окупації області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовців РФ в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів по території Сумської області. Місцевий житель, будучи обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, а також місцезнаходження військовослужбовців Збройних Сил України, створив всі передумови для успішного проходження російської техніки до Київської області. Він встиг провести більше 120 одиниць ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Водночас, після деокупації Сумщини чоловік продовжив співпрацювати із представником збройних сил РФ. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів він передавав своєму куратору координати військових об’єктів.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором.

Чоловіка затримали, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Удар рашистів по Салтівці: 7 людей загинуло, 20 поранено, - Офіс Генпрокурора. ФОТО



