Ракетний удар РФ по гуртожитку у Харкові: загинуло 3 людей, серед них хлопчик 2009 р.н, - ДСНС. ФОТО

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу Харкова частково зруйнована будівля гуртожитку, є загиблі та постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"18 серпня о 04:43 до ДСНС надійшла інформація, що у Слобідському районі міста Харкова, внаслідок потрапляння ворожої ракети, сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо. До місця події було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними загинуло 3 особи, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.). 8 людей, з яких 2 дитини, вдалося врятувати. Пожежі не було. Співробітники ДСНС проводили роботи з розбирання завалів та пошуку тіл загиблих.









