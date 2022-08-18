УКР
Ракетний удар РФ по гуртожитку у Харкові: загинуло 3 людей, серед них хлопчик 2009 р.н, - ДСНС. ФОТО

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу Харкова частково зруйнована будівля гуртожитку, є загиблі та постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"18 серпня о 04:43 до ДСНС надійшла інформація, що у Слобідському районі міста Харкова, внаслідок потрапляння ворожої ракети, сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо. До місця події було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найтрагічніша ніч для Харківщини: внаслідок масованих ракетних ударів РФ загинули 11 людей, поранені - 37, - Синєгубов. ФОТО

За попередніми даними загинуло 3 особи, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.). 8 людей, з яких 2 дитини, вдалося врятувати. Пожежі не було. Співробітники ДСНС проводили роботи з розбирання завалів та пошуку тіл загиблих.


Тільки за таку розруху, смерті і горе не потрібно шукати милосердя і милості у ворога. Тільки Перемога може дати мир.
18.08.2022 12:07 Відповісти
Блінкен! Оголоси рашку країною-терористом!
18.08.2022 12:10 Відповісти
***** к переговорам готовится.
18.08.2022 12:16 Відповісти
До чого огидна і мерзена ця кацапська чума ,будьте прокляті варвари, тому вас треба знищувати де тільки можна.
18.08.2022 12:16 Відповісти
Это второе общежитие за ночь. В первом 7 погибло, 16 ранено.
18.08.2022 12:22 Відповісти
Вони скажуть там не била нікакова мальчіка,а уничтожілі 90 боевіков як заявив Какашніков,хоть ти тиїх повбивай кацапи скажуть що в школі бойовики в лікарни склад зброї,в житлових будинках нікого не було крім азовців і тд
18.08.2022 12:38 Відповісти
******* терпилы кацапские выже суки рванные по жизни!!!
