Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: "Росія не переможе в цій війні". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський на Львівщині відвідав українських захисників в лікарні.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!" - наголосив глава держави.

