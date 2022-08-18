Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: "Росія не переможе в цій війні". ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський на Львівщині відвідав українських захисників в лікарні.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!" - наголосив глава держави.
а що привіз воякам?? міг би оманівських грошенят трішки на них витратити..
А лохторату покажуть фоточки преза-патріота в лікарні.
Боїться чи чує зневагу?
всі хірурги - мама не горюй)) крутіше тільки санітари в дурках))
Оце в ній повинні усі депутати, уряд та ОПа лікуватись. А воїни мають у Феофанії бути - це буде справедливо.
хворому на зіркову хворобу - перукаря і костюмера...
на цій футболочці воно ще якусь інфекцію чи грибок до лікарні занесе... бідонесець...