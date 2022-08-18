УКР
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: "Росія не переможе в цій війні". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський на Львівщині відвідав українських захисників в лікарні.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!" - наголосив глава держави.

Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 01
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 02
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 03
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 04
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 05
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 06
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 07
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 08
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 09
Зеленський відвідав на Львівщині лікарню, де надають медичну допомогу українським захисникам: Росія не переможе в цій війні 10

лікарня (1377) Зеленський Володимир (25542) військовослужбовці (4941) Львівська область (2555)
Топ коментарі
+19
щось привіз хлопцям чи знову на халяву ?
показати весь коментар
18.08.2022 13:07 Відповісти
+14
Поїхав відпочити в Карпати. Заодно зазирув і до лікарні.
показати весь коментар
18.08.2022 13:05 Відповісти
+14
Слава українським воїнам, які мужньо захищають Україну, не шкодуючи себе у битві з рашистською пітьмою!
показати весь коментар
18.08.2022 13:06 Відповісти
Поїхав відпочити в Карпати. Заодно зазирув і до лікарні.
показати весь коментар
18.08.2022 13:05 Відповісти
Він приїхав у Львів зустрітися з Гутеріашом і Ердоганом.
показати весь коментар
18.08.2022 13:14 Відповісти
ОМАНСКМЙ проявляет заботу о народе . Потом прочтет с листка на ТВ . Награждения . Аплодисменты . --- РАБОТАЕТ !!! !!! !!!
показати весь коментар
18.08.2022 15:34 Відповісти
Львів у Карпатах?!
показати весь коментар
18.08.2022 20:27 Відповісти
Слава українським воїнам, які мужньо захищають Україну, не шкодуючи себе у битві з рашистською пітьмою!
показати весь коментар
18.08.2022 13:06 Відповісти
Совок наше фсьо...цікаво ,кадри виходили з першого разу чи воїнів мучили по пару дублів...
показати весь коментар
18.08.2022 13:07 Відповісти
думаю, що не з першого..треба було мужньо напрягти руку, показати - є мишиці..напрягти морду, маю надію, що він там нікому не зашкодив..

а що привіз воякам?? міг би оманівських грошенят трішки на них витратити..
показати весь коментар
18.08.2022 13:12 Відповісти
щось привіз хлопцям чи знову на халяву ?
показати весь коментар
18.08.2022 13:07 Відповісти
походу нічого, бо було б ще 100500 фоток з подарунками..жлобиняка..
показати весь коментар
18.08.2022 13:14 Відповісти
Старый тезис " Мы пахали". А "балаган 95" в полном составе за границей.
показати весь коментар
18.08.2022 13:08 Відповісти
Слава ЗСУ💪💙💛👍
показати весь коментар
18.08.2022 13:08 Відповісти
А Зеленский случаем во Львов не с Ердоганом поехал встречаться дагавариться о переговорах с ******?
показати весь коментар
18.08.2022 13:09 Відповісти
саме туди. йому бойовий ятаган притаранив вєсточку від ***** з "дагавартцапасрєдінє" без херсонської та запоріжської областей
показати весь коментар
18.08.2022 13:27 Відповісти
Це вже піар на крові чи ще ні?
показати весь коментар
18.08.2022 13:09 Відповісти
Пуйловчький Соловйов пише, що Ердоган на зустрічі із Зеленським буде обговорювати можливість особистої зустрічі Зе та Ху.

А лохторату покажуть фоточки преза-патріота в лікарні.
показати весь коментар
18.08.2022 13:09 Відповісти
Володя!!!! Де координаты?!!!!! Де лікарня?????? Куди бити????!!!!! ......---Переговори Володи і ермака
показати весь коментар
18.08.2022 13:09 Відповісти
а що він так по щурячому з-під лоба на хірурга коситься?
Боїться чи чує зневагу?

показати весь коментар
18.08.2022 13:11 Відповісти
габаріти порівнює))

всі хірурги - мама не горюй)) крутіше тільки санітари в дурках))
показати весь коментар
18.08.2022 13:18 Відповісти
После интервью Ze изданию WP (уошингтон пост) и тупых ответов на вопросы...Ze...мягко сказать обыкновенный дилетант 95 кв...а не начальник Украины...
показати весь коментар
18.08.2022 13:17 Відповісти
Противно уже перебор его футболка одна и таже пол года несмоьря на войну нужно следить за собой
показати весь коментар
18.08.2022 13:20 Відповісти
та не одна і та ж, він щодня вдягає нову, а старі доношує вся ОПа.
показати весь коментар
18.08.2022 13:28 Відповісти
Nikolai, я думаю,что это уже двадцатая футболка, просто одна и таже модель, так для имиджа нужно, как и его небритость,фигурная стрижка,каждый день корекцию делают а для народа картинка. У Зеленского все для замыливания глаз
показати весь коментар
18.08.2022 18:03 Відповісти
і ніхто не запитав про Азов? чи не можна, бо це розколює суспільство під час війни?
показати весь коментар
18.08.2022 13:42 Відповісти
Звідки стільки жовчі? Не відвідав би Зе військовий шпиталь-значить неповага до поранених. І-срач...
показати весь коментар
18.08.2022 13:59 Відповісти
Інтер'єр у тій лікарні всі бачили!
Оце в ній повинні усі депутати, уряд та ОПа лікуватись. А воїни мають у Феофанії бути - це буде справедливо.
показати весь коментар
18.08.2022 14:04 Відповісти
пораненим героям - швидкого одужання..
хворому на зіркову хворобу - перукаря і костюмера...
на цій футболочці воно ще якусь інфекцію чи грибок до лікарні занесе... бідонесець...
показати весь коментар
18.08.2022 14:05 Відповісти
**** ******* совок ніколи з себе не видавить "рашка ПРОГРАЄ цю війну"
показати весь коментар
18.08.2022 14:44 Відповісти
ВАНГУЮ!!!! Завтра туди прилетить ракета!!
показати весь коментар
18.08.2022 14:51 Відповісти
Воїни ЗСУ Ви подаєте свою бойову руку захисника України ЇЇ зраднику.
показати весь коментар
18.08.2022 15:13 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 16:26 Відповісти
ой..запитання з майбутнього..на Банковій мащину часу винайшли?
показати весь коментар
18.08.2022 17:26 Відповісти
 
 