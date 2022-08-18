За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Донеччині триває евакуація населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"На Донеччині триває евакуація населення. За минулу добу особовим складом Головного управління під час евакуації в Покровському районі надана допомога 601 особі, з них 15 дітей та 22 особи з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього з 24.02.2022 року евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління 9795 осіб.

Також дивіться: Протягом минулої доби із зони активних бойових дій на Донеччині евакуйовано 53 особи, з них 18 дітей, - ДСНС. ФОТОрепортаж





































