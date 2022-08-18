УКР
За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Донеччині триває евакуація населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"На Донеччині триває евакуація населення. За минулу добу особовим складом Головного управління під час евакуації в Покровському районі надана допомога 601 особі, з них 15 дітей та 22 особи з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього з 24.02.2022 року евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління 9795 осіб.

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 01

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 02

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 03

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 04

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 05

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 06

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 07

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 08

За минулу добу на Донеччині евакуювали 601 людину, - ДСНС 09

