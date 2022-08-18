Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт, - Федоров. ФОТО
Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спецоперацій гелікоптер Мі-2 АМ-1
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спецоперацій гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень (633 790 $)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гелікоптер здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 км і на швидкості до 200 км/год. Це дозволить оперативно транспортувати тих, для кого кожна хвилина є критичною.
https://www.youtube.com/watch?v=cOcW6IfsgME
Притула назбирав на декілька Байрактарів у фісбучіку і ютюбчику.
Зєля злив купу грошей на якусь срану платформу, яку піарили по всьому світі (не за "дякую" звичайно), назбирав якихось "зірок", шо їздили по європах з концертами... телемарафон по всіх каналах - купили якусь кіздюліну... мі-2, на якій Міміно баранів в горах возив.
А тим часом Коломойському тупо подарували декілька мільярдів баксів.
Постає питання ефективності і куди взагалі поділися гроші з тієї платформи... Хоча мабудь питання постають тільки в мене. Зєлєбобікам ок.