Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт, - Федоров. ФОТО

Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спецоперацій гелікоптер Мі-2 АМ-1

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спецоперацій гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень (633 790 $)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гелікоптер здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 км і на швидкості до 200 км/год. Це дозволить оперативно транспортувати тих, для кого кожна хвилина є критичною.





