Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт, - Федоров. ФОТО

Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спецоперацій гелікоптер Мі-2 АМ-1

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт, - Федоров 01

"Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спецоперацій гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень (633 790 $)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гелікоптер здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 км і на швидкості до 200 км/год. Це дозволить оперативно транспортувати тих, для кого кожна хвилина є критичною.


Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт, - Федоров 02
Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт, - Федоров 03

збір (357) Федоров Михайло (935) вертоліт (894)
Там Притула супутник купив
https://www.youtube.com/watch?v=cOcW6IfsgME
18.08.2022 14:38 Відповісти
РЕСПЕКТ!
18.08.2022 14:43 Відповісти
До речі, не тільки сам "хелік", але ж підфарширований медичним обладнанням. Гуд !
18.08.2022 14:48 Відповісти
Мда...
Притула назбирав на декілька Байрактарів у фісбучіку і ютюбчику.

Зєля злив купу грошей на якусь срану платформу, яку піарили по всьому світі (не за "дякую" звичайно), назбирав якихось "зірок", шо їздили по європах з концертами... телемарафон по всіх каналах - купили якусь кіздюліну... мі-2, на якій Міміно баранів в горах возив.

А тим часом Коломойському тупо подарували декілька мільярдів баксів.
18.08.2022 14:49 Відповісти
І це я не кажу вже про купу інших волонтерів, які якщо перерахувати на цей радянській металобрухт, вже мабудь сотні таких мі-2 купили.
Постає питання ефективності і куди взагалі поділися гроші з тієї платформи... Хоча мабудь питання постають тільки в мене. Зєлєбобікам ок.
18.08.2022 14:53 Відповісти
гроші що давали в крипті хфьодоров собі привсланив і ніхто не перевірить вже ніяк.
18.08.2022 15:26 Відповісти
У довоєнні роки витратили майже мільярд баксів на дорогущі гелікоптери мусорам. Нагадайте мені, чому ці гелікоптери вощять тільки бубочку на курорти, а не рятують життя на воїнам?!
18.08.2022 15:43 Відповісти
РЕСПЕКТ
18.08.2022 16:21 Відповісти
Краще б Мі-24...
18.08.2022 17:26 Відповісти
 
 