Працівники окупованої Запорізької АЕС закликають світ "не допустити непоправного" через безумство росіян. ДОКУМЕНТ
Станція, яка з березня перебуває під контролем російських військових, знаходиться під загрозою.
У телеграм-каналі Запорізької АЕС з'явилася заява працівників, інформує Цензор.НЕТ.
Вони закликали світову спільноту "не допустити непоправного" через "безумство російських військових".
У зверненні йдеться, що за п’ять місяців від захоплення АЕС там було безліч порушень, а останні два тижні атомна станція стала ціллю безперервних атак.
Загроза знищення критично важливих об'єктів забезпечення ядерної безпеки стає все реальнішою, наголосили співробітники станції.
Працівники АЕС отримують тяжкі поранення і гинуть.
У зверненні наголошується, що, якщо "станеться непоправне", сховатися від наслідків масштабної ядерної катастрофи не можна буде ніде.
Раніше російські військові говорили про ймовірний сценарій зупинення ЗАЕС.
Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції, заявили на станції.
Як заявили в ЗАЕС, "окупанти втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС".
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Учитывайте, что этот сайт читают оккупанты, и вот такие посты для них лишнее доказательство языковой проблемы в Украине.
Пойдите в окоп, найдите половину русскоговорящих и спросите: "А пачиму на русском?"
Задрали вы, ей Богу.
И да, сама суть письма вас не интересует? Только "а пачиму?..."
що заважає ?
конкретно ЩО
Про російських військових та і взагалі про росію в зверненні - ні слова. По різному можна трактувати все, що написано.
бо про озброєних і дуже небезпечних русо-терористів там нема і натяку...
зате є "пастроили наши родители...хатим мира ва всем мире..."
не хватает только - оды *****!!!
Отже, хто стріляє по ЗАЕС, на вашу думку?
Кацапський Телеграм іде за карабльом.
армія так прицільно вибиває москалів навіть і з АЕС, що вони ось аж у "зверненнях" заскавчали??