5 440 37

Працівники окупованої Запорізької АЕС закликають світ "не допустити непоправного" через безумство росіян. ДОКУМЕНТ

Станція, яка з березня перебуває під контролем російських військових, знаходиться під загрозою.

У телеграм-каналі Запорізької АЕС з'явилася заява працівників, інформує Цензор.НЕТ.

Вони закликали світову спільноту "не допустити непоправного" через "безумство російських військових".

У зверненні йдеться, що за п’ять місяців від захоплення АЕС там було безліч порушень, а останні два тижні атомна станція стала ціллю безперервних атак.

Загроза знищення критично важливих об'єктів забезпечення ядерної безпеки стає все реальнішою, наголосили співробітники станції.

Працівники АЕС отримують тяжкі поранення і гинуть.

У зверненні наголошується, що, якщо "станеться непоправне", сховатися від наслідків масштабної ядерної катастрофи не можна буде ніде.

Раніше російські військові говорили про ймовірний сценарій зупинення ЗАЕС.

Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції, заявили на станції.

Як заявили в ЗАЕС, "окупанти втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС".

Працівники окупованої Запорізької АЕС закликають світ не допустити непоправного через безумство росіян 01

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

+18
це писали не працівники АЄС...а ті, кому це наказали написати від імені працівників...
бо про озброєних і дуже небезпечних русо-терористів там нема і натяку...
зате є "пастроили наши родители...хатим мира ва всем мире..."
не хватает только - оды *****!!!
показати весь коментар
18.08.2022 18:56 Відповісти
+13
Лист писали під диктовку окупантів?
показати весь коментар
18.08.2022 18:45 Відповісти
+12
Чому текст звернення не українською мовою і не англійською?
показати весь коментар
18.08.2022 18:49 Відповісти
Лист писали під диктовку окупантів?
показати весь коментар
18.08.2022 18:45 Відповісти
Почему вдруг Вы так решили?
показати весь коментар
18.08.2022 18:49 Відповісти
ти кацапюра бачиш якою мовою шапка написана???
показати весь коментар
18.08.2022 18:51 Відповісти
включи логіку: заес окупована, там нічого не робиться без відома окупантів
показати весь коментар
18.08.2022 19:12 Відповісти
випередив слово в слово
показати весь коментар
18.08.2022 18:50 Відповісти
Чому текст звернення не українською мовою і не англійською?
показати весь коментар
18.08.2022 18:49 Відповісти
потому что они голосовали за зебила, слуг нарита и опзжЗЕц. И ваще они тебе ничо не далжны...
показати весь коментар
18.08.2022 19:04 Відповісти
А почему твое имя на русском?
Учитывайте, что этот сайт читают оккупанты, и вот такие посты для них лишнее доказательство языковой проблемы в Украине.
Пойдите в окоп, найдите половину русскоговорящих и спросите: "А пачиму на русском?"
Задрали вы, ей Богу.
И да, сама суть письма вас не интересует? Только "а пачиму?..."
показати весь коментар
18.08.2022 19:25 Відповісти
*****, закінчуйте цю херню, ненажралися вже гівна. Питання мови за 5хвилин не вирішити, і за 5років теж. Хто розказує це питання зараз ******, що не визнає наявність російськовних українців. Направте свою енергію на конструктив а не на земляків
показати весь коментар
18.08.2022 20:03 Відповісти
а чому би їм не спрямувати свою енергію на вивчення мови ?
що заважає ?
конкретно ЩО
показати весь коментар
18.08.2022 20:50 Відповісти
Я свою думку сказав. А Вам пропоную - зберіть ініціативну групу і організуйте безкоштовні курси кому потрібно. Це буде конструктивно. Або переконуйте людей, спілкуйтеся, а не в лоб «ти москаль».
показати весь коментар
18.08.2022 21:49 Відповісти
А самим не доходить? Такі тупі?
показати весь коментар
18.08.2022 21:53 Відповісти
через "безумство російських військових".
Про російських військових та і взагалі про росію в зверненні - ні слова. По різному можна трактувати все, що написано.
показати весь коментар
18.08.2022 18:49 Відповісти
ХІМАРС можуть добити ракетою до найближчої кацапської АЕС? Якщо станеться непоправне то нехай і в кацапів непоправне буде.
показати весь коментар
18.08.2022 18:50 Відповісти
Так, диверсійно захопити якусь кацапську аес. Це вже буде 1:1 а не 1:0 як зараз.
показати весь коментар
18.08.2022 18:55 Відповісти
Дурню, що буде, якщо на непоправне накласти ще одне непоправне? Територія між цими двома "непоправними" вигорить і там можна буде тільки в "Сталкера" гратися... Пару хвилин... Мізки треба вмикати, коли на людях.
показати весь коментар
18.08.2022 19:15 Відповісти
Після нас хоч потоп (с) Людовик XV
показати весь коментар
18.08.2022 19:26 Відповісти
Ти ба яка цікава гумага... А де ж там слова "безумні росіянє"???
показати весь коментар
18.08.2022 18:53 Відповісти
"Адумайтєсь" - це було слово-паліво, вічно кацапи на ньому горять)
показати весь коментар
18.08.2022 18:55 Відповісти
це писали не працівники АЄС...а ті, кому це наказали написати від імені працівників...
бо про озброєних і дуже небезпечних русо-терористів там нема і натяку...
зате є "пастроили наши родители...хатим мира ва всем мире..."
не хватает только - оды *****!!!
показати весь коментар
18.08.2022 18:56 Відповісти
100%
показати весь коментар
18.08.2022 18:59 Відповісти
Хрен его знает, на самом деле. Помнишь этих молодчиков в Запорожье?.. В такие сложные времена доверять можно только себе, ведь кругом зебилы и арестовичи...
показати весь коментар
18.08.2022 19:12 Відповісти
Не зрозуміло, чиї війська там орудують і луплять по ЗАЕС?.
показати весь коментар
18.08.2022 18:57 Відповісти
Це - дивлячись на чиєму ви боці... Якщо на нашому, то - російські. Якщо на російському, то - ми... Але є ще здоровий глузд, яким і треба послуговуватися, сперш, ніж тупі питання ставити - нашим військам воно - на що? Занапастити, у кращому випадку, пів-України? Та й самим потрапити під 100% згубу?.. Судячи з того, як коцабські придурки поводилися на ЧАЕС, вони і на ЗАЕС нехтують власним життям та не мають почуття колективної відповідальності.
Отже, хто стріляє по ЗАЕС, на вашу думку?
показати весь коментар
18.08.2022 19:21 Відповісти
Я хз нє спец в яо. Можна 1 стрижень зламати, запороти ? І так по черзі .. ?
показати весь коментар
18.08.2022 18:58 Відповісти
Все херня. Авария возможна если кацапы заминируют и взорвут активный ядерный реактор. Персонал лично не пойдет на преступление даже под дулами автоматов ибо смерть в любом случае. Последний вариант если какой бурят или кадировец сам кучу кнопок от балды понажимает, но в этом случае не факт что не сработает защита и ничего не будет
показати весь коментар
18.08.2022 19:15 Відповісти
когда эти советские мудаки взрывали чернобыль, дабы похоронить ядерную энергетику, которая активно развивалась, в угоду углеводородов за счет которого жил совок, то они знали что делают, как, зачем и для чего...
показати весь коментар
18.08.2022 19:18 Відповісти
фсе пропало..карл..а помнишь кто то дороги строил?? а помниш юг за 6 часов..А КАК ТАМ ПАЦАНЫ С АЗОВА...Суки вы 73 % или не на часи??
показати весь коментар
18.08.2022 18:58 Відповісти
Еслика цапы доведут дело до ручки, то жопа. Никто ликвидировать последсвия аварии не будет. Это вам не совок. Дураков нету. На войну еще можно призвать, но на радиацию это врядли. Радиация это не пуля и не снаряд, она цели не выбирает, а гасит все подряд. Хотя кацапы погонят запорожцев и херсонев под дулами автоматов тушить энергодаропель...
показати весь коментар
18.08.2022 19:03 Відповісти
На це має бути призупинено роботу Курської АЕС👈
показати весь коментар
18.08.2022 19:03 Відповісти
Думаю кацапы блефуют. В Чернобыле же не проканало и они ретировались. Плюс разбита подстанция в Джанкое. Как они перетоки хотят делать? Хотели бы взорвать, то давно бы уже это сделали. Так что нефиг ссать и нагнетать обстановку. Лучше давайте готовится на шашлыки!!!
показати весь коментар
18.08.2022 19:10 Відповісти
Это письмо подписано всеми руководителями ЗАЭС, подписи на 2-х листах. Все это можно прочитать в т.к Энергодар Сегодня https://t.me/entime2022 .
показати весь коментар
18.08.2022 19:46 Відповісти
Так все-таки не зрозуміло, кого ці "рукавадітєлі ЗАЕС" звинувачують в обстрілах? Хто повинен "астанавіцца"?
Кацапський Телеграм іде за карабльом.
показати весь коментар
18.08.2022 22:49 Відповісти
і де в цій фотці документа сказано щось про "безумство російських військових"???

армія так прицільно вибиває москалів навіть і з АЕС, що вони ось аж у "зверненнях" заскавчали??
показати весь коментар
19.08.2022 07:04 Відповісти
 
 