Президент Естонії Каріс взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Президент Естонії Алар Каріс зі своєю командою взяв участь у виготовленні маскувальних сіток для українських захисників.

"Зі своєю командою зробив маскувальну сітку для українських захисників. На допомогу Україні волонтери по всій Естонії виготовили понад 9 тисяч квадратних метрів сіток. Ми всі можемо зробити щось, щоб допомогти Україні виграти війну. Одягнув футболку, яку отримав у подарунок від президента Володимира Зеленського" - написав Каріс у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Замороження" війни в Україні тільки відтермінує її, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Каріс взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ 01
Президент Естонії Каріс взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ 02

Автор: 

Естонія (1731) Алар Каріс (73)
Топ коментарі
+30
Естонці, вже більше 8 років, доводять нам на ділі, що вони для нас дійсно братський народ. Шана народу естонії і подяка.🇺🇦🇪🇪
18.08.2022 19:27
+17
Дрібниця. Але без пафосу, позерства і показного меценатства. Розчулило.
18.08.2022 19:25
+16
А у нас Фельдмаршал видосы пилит в круглосуточном режиме, не ну а чо, прикольно ж ведь. Эстонцы лукас
18.08.2022 19:24
"В США предупредили Эрдогана о цене за сближение с Путиным.

США могут вывести свои компании из Турции в случае сближения Эрдогана с Путиным.

Власти Соединенных Штатов готовят сигнал для президента Турции Реджепа ****** Эрдогана, которым хотят предупредить его о цене за возможное сближение с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В случае укрепления сотрудничества Анкары с Москвой в Белом доме могут рекомендовать американским компаниям вывести свой бизнес с турецкого рынка, пишет Politico. По информации издания, администрация Байдена рассматривает такие сценарии, поскольку не так давно турецкий лидер и президент РФ провели встречу в Сочи. Это был первый визит главы Турции в РФ после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В ходе этих переговоров стороны договорились увеличить товарооборот между двумя странами до 100 млрд долларов в год и перейти на расчеты в национальных валютах.

Ранее Financial Times писала, что в Евросоюзе стали пристальнее следить за контактами Эрдогана с Путиным. Европейским лидерам не понравился последний визит турецкого президента в Сочи. На Западе пытаются предупредить Анкару о последствиях дальнейшего сближения с Москвой, но о санкциях речь прока не идет. "
18.08.2022 19:23
18.08.2022 19:24
18.08.2022 19:25
ну ниччо...просто царь леонид персами занят
18.08.2022 19:26
18.08.2022 19:27
Який же Він молодець 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
18.08.2022 19:28
🇪🇪Suur tanu harra Karis
18.08.2022 19:28
Піар і хня. Ви не тим займаєтесь.
18.08.2022 19:32
Никакого пиара, он и его жена постоянно ходят сетки плести. В этот раз журналист тоже на месте был.
18.08.2022 19:53
А в нас із "зелених" на таке здатний? Чи у них руки ростуть зі спини?... ні, трохи нижче!
18.08.2022 19:33
Порядочный человек!
18.08.2022 19:57
Мы делаем все , что можем. С зарплаты на ЗСУ парням, или беженцам, с налогов - что потяжелее.
В свободное время сетка , помощь беженцам , война с ватой , иногда и просто доброе слово или консультация вашим женам с детьми.
Мы працуем. Тащите парни.
Слава Украине.
18.08.2022 20:18
Спасибо большое! Маленькая страна с большим сердцем!
18.08.2022 20:23
Велика та щира вам подяка!!!
18.08.2022 20:41
Наш народ будет всегда помнить ВАШУ помощь в трудное время для нас
18.08.2022 21:14
тащим....
18.08.2022 22:40
Дякуємо справжні друзі ! 🇺🇦👍🇪🇪
18.08.2022 20:25
теперь ті знаешь все..в єстонии есть президент .......осталось узнать министра куміса монголии...))добрій шутка..
18.08.2022 20:27
 
 