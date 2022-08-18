5 532 18
Президент Естонії Каріс взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ. ФОТОрепортаж
Президент Естонії Алар Каріс зі своєю командою взяв участь у виготовленні маскувальних сіток для українських захисників.
"Зі своєю командою зробив маскувальну сітку для українських захисників. На допомогу Україні волонтери по всій Естонії виготовили понад 9 тисяч квадратних метрів сіток. Ми всі можемо зробити щось, щоб допомогти Україні виграти війну. Одягнув футболку, яку отримав у подарунок від президента Володимира Зеленського" - написав Каріс у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
