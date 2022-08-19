За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 "прильотів", - ОВА. ФОТОрепортаж

18 серпня російські війська 7 разів обстрілювали території трьох громад Сумської області. Зафіксовано близько 100 "прильотів".

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Білопільську громаду ворог обстріляв з території РФ зі ствольної артилерії −15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Це було близько пів на десяту ранку. О 19.55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. Та о 20.00 почався артобстріл, 20 прильотів.











Краснопільська громада: о 13.50 – 7 прильотів з міномету

Миропільська громада: з 14.20 з був обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. Внаслідок пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"На щастя, без жертв", - зазначив Живицький.

