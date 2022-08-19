УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4477 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 539 3

За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 "прильотів", - ОВА. ФОТОрепортаж

18 серпня російські війська 7 разів обстрілювали території трьох громад Сумської області. Зафіксовано близько 100 "прильотів".

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 01

Білопільську громаду ворог обстріляв з території РФ зі ствольної артилерії −15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Це було близько пів на десяту ранку. О 19.55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. Та о 20.00 почався артобстріл, 20 прильотів.

За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 02
За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 03
За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 04
За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 05
За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 06

Краснопільська громада: о 13.50 – 7 прильотів з міномету

Миропільська громада: з 14.20 з був обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. Внаслідок пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"На щастя, без жертв", - зазначив Живицький.

Також дивіться: За добу на Сумщині зафіксовано 176 "прильотів" з території РФ, - ОВА. ФОТОрепортаж

За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 07
За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 08
За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 09

За добу на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів, - ОВА 10

Автор: 

обстріл (31019) Сумська область (4253)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отвєтка по бєлгородському улусу вже полетіла...
показати весь коментар
19.08.2022 00:38 Відповісти
Оставлю для памяти фото базы в Тимоново до бавовны. Может будут свежие фото для сравнения.

показати весь коментар
19.08.2022 00:46 Відповісти
То що ти писав про Старий Оскол? Є якісь підтвердження з мереж? Бо я не можу знайти.
До цього Осколу від кордону Харківської чи Сумської взагалі дохера км. Це вже якийся Сапсан/Грім-2...
показати весь коментар
19.08.2022 00:54 Відповісти
 
 