У Миколаєві пролунали потужні вибухи, дві ракети С-300 випущено по Могилянці, - Сєнкевич ФОТО (оновлено)
Вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв - потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні.
Пізніше Сєнкевич повідомив, що було влучання в Чорноморський національний університет імені Петра Могили: "Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби".
