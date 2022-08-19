У Миколаєві пролунали потужні вибухи, дві ракети С-300 випущено по Могилянці, - Сєнкевич ФОТО (оновлено)

Вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв - потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні.

Пізніше Сєнкевич повідомив, що було влучання в Чорноморський національний університет імені Петра Могили: "Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби".