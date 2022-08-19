УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4205 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 574 5

У Миколаєві пролунали потужні вибухи, дві ракети С-300 випущено по Могилянці, - Сєнкевич ФОТО (оновлено)

Вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв - потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Внаслідок обстрілу Миколаєва загинула людина, двоє осіб дістали поранення, - мер Сєнкевич (оновлено)

Пізніше Сєнкевич повідомив, що було влучання в Чорноморський національний університет імені Петра Могили: "Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби".

У Миколаєві пролунали потужні вибухи, дві ракети С-300 випущено по Могилянці, - Сєнкевич 01

Автор: 

вибух (4628) Миколаїв (1857) обстріл (31019) Сєнкевич Олександр (231)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сначала было несколько взрывов, потом зазвучала "ТРЕВОГА". Но... Оставайтесь в укрытии. Вывод прост. Чтобы "оставаться в укрытии" места надо занимать с вечера. А укрытие, в большинстве случае простой подвал. Значит живите в подвале ...
показати весь коментар
19.08.2022 06:58 Відповісти
так завжди після третього вибуху сирена
показати весь коментар
19.08.2022 22:41 Відповісти
Украина взрывает военные объекты врага! Кацапстан жилые дома, больницы, школы, садики. Вот вам менталитет руцкого мира!
показати весь коментар
19.08.2022 07:09 Відповісти
Это называется террор. И я хочу чтобы ВСУ воздали все оркам хоть в доме хоть в окопе. Они все враги
показати весь коментар
19.08.2022 07:53 Відповісти
треба по мосту, коли там забито кацапами було
показати весь коментар
19.08.2022 22:42 Відповісти
 
 