Війська РФ обстріляли Краматорськ, пошкоджено заклади освіти, - міськрада. ФОТОрепортаж
Російські військові завдали ракетних ударів по Краматорську.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Краматорської міської ради, про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.
