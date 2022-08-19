Війська РФ обстріляли Краматорськ, пошкоджено заклади освіти, - міськрада. ФОТОрепортаж

Російські військові завдали ракетних ударів по Краматорську.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Краматорської міської ради, про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

