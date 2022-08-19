Російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини, у центр Нікополя "прилетіло" 10 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російська армія обстріляла одразу три райони Дніпропетровщини - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валантин Резніченко.
"Ніч масових ворожих атак... Російська армія накрила вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.
У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач.
По Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії.
Є руйнування. Люди не ушкоджені.
У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С". Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є понівечене житло.
На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна запинка. Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики.
Минулося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
КИЕВравнодушно) А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет - прибрался б. Развел тут срач! Перед Европой стыдно.
ЛЬВІВ: Мсклі у тебе якісь бігають, що ті таргани. Прибери вже, не позорься!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он стоит. А по сути - его уже нет!
будьте ви прокляті навіки 😠
він там систему супер -пупер придбав яка через стіни все бачить
ось і побачим її в діїї
Нет мы не подозрева4м или в том что мы не навидим что то хорошее, мы просто понимаем что народ развели в очередной раз....
Купить лицензию на год чего то что американцы и так нам дают снимки и передвижения военных, да уж.....
Так ещё никто деньги не отмывал
Не купил,а арендовал на год.