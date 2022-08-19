Російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини, у центр Нікополя "прилетіло" 10 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія обстріляла одразу три райони Дніпропетровщини - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валантин Резніченко.

"Ніч масових ворожих атак... Російська армія накрила вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.



У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач.



По Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії.

Є руйнування. Люди не ушкоджені.



У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С". Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є понівечене житло.



На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна запинка. Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики.



Минулося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.

