Окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах, але тепер "за законом", на фронті намагаються прорватися до Бахмута, - Гайдай. ФОТО

Окупувавши міста та села Луганщини, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація проводитиметься виключно на захоплених у 2014 році територіях, проте чоловіки зникають і в Старобільську, і в Лисичанську, і в Сєверодонецьку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Деякі за зниклих чоловіків встигали сказати рідним, що їдуть "По справах до Луганська", але не повернулися і дотепер. Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт "ЛНР", які ледве не по вулицях розвозили навесні і влітку, – йди на фронт", - пише Гайдай.

Зазначається, що росіяни намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, аби зменшити власні втрати.

"Упродовж 18 серпня відбито вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована саме на вищевказаний населений пункт, штурм на який вони організовують у тому числі із сіл та міст Луганщини. Ще за одним напрямків бої точилися із самого ранку. Біля вісьмох населених пунктів росіяни атакували авіацію", - йдеться у повідомленні.

У ОВА підкреслюють, що лише за минулу ніч рашисти 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових.



