Окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах, але тепер "за законом", на фронті намагаються прорватися до Бахмута, - Гайдай. ФОТО

Окупувавши міста та села Луганщини, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація проводитиметься виключно на захоплених у 2014 році територіях, проте чоловіки зникають і в Старобільську, і в Лисичанську, і в Сєверодонецьку.

Як передає Цензор.НЕТ, про  це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Деякі за зниклих чоловіків встигали сказати рідним, що їдуть "По справах до Луганська", але не повернулися і дотепер. Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт "ЛНР", які ледве не по вулицях розвозили навесні і влітку,  – йди на фронт", - пише Гайдай.

Зазначається, що росіяни намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, аби зменшити власні втрати.

"Упродовж 18 серпня відбито вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована саме на вищевказаний населений пункт, штурм на який вони організовують у тому числі із сіл та міст Луганщини. Ще за одним напрямків бої точилися із самого ранку. Біля вісьмох населених пунктів росіяни атакували авіацію", - йдеться у повідомленні.

У ОВА підкреслюють, що лише за минулу ніч рашисти 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових.


+25
"...чоловіки зникають і в Старобільську, і в Лисичанську, і в Сєверодонецьку."
Ждали Парашу и дождались. Теперь отдохнут в чёрных мешках (кому они достанутся).
19.08.2022 08:26 Відповісти
19.08.2022 08:26 Відповісти
+25
все логично, остались, дождались, получили паспорт рефии значит подлежишь мобилизации. И не нужно их жалеть.
19.08.2022 08:37 Відповісти
19.08.2022 08:37 Відповісти
+21
Таки да. Хто не хотів служити в своїй армії, служитиме в чужій.
19.08.2022 08:46 Відповісти
19.08.2022 08:46 Відповісти
"...чоловіки зникають і в Старобільську, і в Лисичанську, і в Сєверодонецьку."
Ждали Парашу и дождались. Теперь отдохнут в чёрных мешках (кому они достанутся).
19.08.2022 08:26 Відповісти
19.08.2022 08:26 Відповісти
все логично, остались, дождались, получили паспорт рефии значит подлежишь мобилизации. И не нужно их жалеть.
19.08.2022 08:37 Відповісти
19.08.2022 08:37 Відповісти
Таки да. Хто не хотів служити в своїй армії, служитиме в чужій.
19.08.2022 08:46 Відповісти
19.08.2022 08:46 Відповісти
Вони одразу, після приходу кацапів, кинулися в Луганськ за їхніми паспортами, щоб діставати їхню пенсію. А шахтарі пенсіонери часто і до 50 років. Тепер хай відробляють кацапські гроші своїм життям.
19.08.2022 08:45 Відповісти
19.08.2022 08:45 Відповісти
і які дії пана гайдая щоб рф не могли проводит такі дії в області.
19.08.2022 08:47 Відповісти
19.08.2022 08:47 Відповісти
нужно забирать у них украинские паспорта, пусть живут по кацапским. Вот и все дії .
19.08.2022 08:50 Відповісти
19.08.2022 08:50 Відповісти
так вони їх здають ті паспорти, українські, а натомість отримують перепустку до пекла..., люди на тих територіях здебільшого такі, що не хочуть батьківщину захищати, а пересидіти десь у кущах, сподіваючись, що рускіє їх будуть годувати та роздавати подарунки, але так не вийде, тепер вони будуть у тих кущах лежати, поки собаки не розтягнуть...
19.08.2022 09:02 Відповісти
19.08.2022 09:02 Відповісти
кто вам такое сказал? Это не правда. С 2014 года все имели по два паспорта. Пользовались как хотели.
19.08.2022 09:10 Відповісти
19.08.2022 09:10 Відповісти
Жителі лнрднр хотіли всидіти на двух стільцях , а саме - отримувати пенсію украінську і кацапську , але не сталося так , як гадалося зрадникам !
19.08.2022 09:02 Відповісти
19.08.2022 09:02 Відповісти
Нехай тоді примантачать гризло пуйла, як ладанку.
І приложують до культяпок - щоб жваво цуприкував, до холодільніка - щоб баланди побільше,
до батареї - щоб драні носки не примерзали,
до дідової бубуки - щоб ...
19.08.2022 10:03 Відповісти
19.08.2022 10:03 Відповісти
19.08.2022 10:03 Відповісти
19.08.2022 10:03 Відповісти
Гайдаю краще мовчати! Відходи на більш міцні позиції в Луганській області без артилерійської підтримки, дозволили рашистам її захопити! Тепер він в іншу область лізе керувати і коментувати!
19.08.2022 11:37 Відповісти
19.08.2022 11:37 Відповісти
все що жодалося це і все справдилося. Батьківщину треба захіщати коли вона расия, здихай за нее.
19.08.2022 11:48 Відповісти
19.08.2022 11:48 Відповісти
 
 